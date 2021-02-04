今日洛阳多云到阴天 有阵雨或雷阵雨

预计洛阳今天多云到阴天，有阵雨或雷阵雨，南部部分地区有中阵雨，东北风3级左右，气温23℃到28℃。

这两天气温不算高，夜晚徐徐的风吹来，让人感到十分惬意。

昨天，河南省气象服务中心预计，周末之前，全省大部将迎降雨，强降雨主要在我省西部、南部地区，局部伴有强对流天气，提醒大家做好防范。同时随着雨水现身，未来两天的体感温度会更清凉。

市气象台根据最新的气象资料分析，受高空低槽和地面冷空气影响，预计我市今天多云到阴天，有阵雨或雷阵雨，南部部分地区有中阵雨，东北风3级左右，气温23℃到28℃；明天多云到阴天，部分地区有阵雨或雷阵雨，东北风3级左右，气温21℃到28℃。

昨天，省自然资源厅、省气象局联合发布消息称，8月11日20时至12日20时，河南省地质灾害预警预报达到黄色预警的地区为：南阳大部，三门峡南部及东部局部，信阳、洛阳、平顶山南部，邓州西南部，固始南部，发生地质灾害的可能性较大，请注意防范。(记者 张喜逢 实习生 马晴晴 通讯员 郭铭博)