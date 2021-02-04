洛龙区将新建20所中小学及幼儿园 打通关圣街、政和路等断头路

昨日，记者从洛龙区第五次党代会上获悉，“十四五”期间，该区将引进5所全国知名中小学联合办学，新建20所中小学及幼儿园。

昨日，记者从洛龙区第五次党代会上获悉，“十四五”期间，该区将引进5所全国知名中小学联合办学，新建20所中小学及幼儿园。

会议透露，今后5年，该区将打通关圣街、政和路等核心区域断头路，建设建春门大街东段，提升改造聂潘路；高标准实施老旧小区组团连片改造，接续实施“龙”字头安置小区改造，完成规划区内除文物保护区外所有“城中村”改造，完成文物保护区内“城中村”微改造。

同时，洛龙区将继续抓实项目建设“三个一批”，深入开展“万人助万企”活动。常态化开展“项目为王”，紧盯“十四五”总投资2333亿元的218个项目，全力解决企业发展中的各项具体问题。该区将开展补链强链专项行动，到2025年，全区制造业总产值突破600亿元；引进10家以上大数据龙头企业，收入超亿元企业超过50家，建设智能工厂不少于60家，全年大数据营业收入突破300亿元。鼓励企业实施“三大改造”，确保每年“三大改造”项目不少于40个。

按照省委、市委“文旅文创成支柱”的要求，该区将以“全域文化旅游示范区”创建为载体，建设“行走洛阳读懂历史”的首选“打卡”目的地，提供沉浸式体验式旅游服务，大力发展民宿、美食、夜市等。根据游客信息精准“画像”、一键规划推送行程，满足游客个性化、差异化需求。到2025年，全区文化旅游综合收入将达到90亿元。（记者 智慧 通讯员 张娅娣）