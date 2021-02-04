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洛报融媒带您看项目⑨：伏牛山中医药博物馆项目【视频】
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.08.11 20:57

　　项目名称：

　　伏牛山中医药博物馆项目

　　项目概况：

　　伏牛山中医药博物馆位于栾川县洛阳君山制药有限公司厂区西侧。项目由洛阳君山制药有限公司投资建设，总投资1亿元。依托伏牛山丰富的中药材资源和栾川县全域旅游优势，该项目将建成集中医药文化传承和展示、科普游览、研学、会议等多项功能于一体的博物馆，预计今年建成投用。

项目建设现场

　　一线见闻：

　　11日上午7时，位于栾川县的伏牛山中医药博物馆项目建设现场又热闹起来。工人们戴上安全帽、面戴口罩，经测温、查验健康码后进入工地，开始了一天的工作。

　　“疫情防控、项目建设‘两手抓’‘两不误’。我们积极调整了生产任务，确保在疫情防控的条件下稳步推进项目建设。”伏牛山中医药博物馆项目相关负责人介绍。

　　伏牛山位于我省西南部，昼夜温差较大，湿度较大，适宜中药材生长，是天然的中药宝库。栾川县地处伏牛山腹地，得益于伏牛山独特的自然条件，该县境内中药材资源丰富，已知中药材科目262科、1402种，年产量500万公斤以上，被医药专家称之为“豫西天然药库”，有“一步三棵药”之美誉。其中，栾川县的连翘、黄芪、山茱萸、柴胡等产量大、质量高，都属于道地药材。

　　为进一步深挖伏牛山中药材资源，传承和创新中医药文化，去年洛阳君山制药有限公司启动伏牛山中医药博物馆项目建设。该项目是我市重点工程，也是我市唯一一家经政府批准建设的具有科普、教育、游览、中医药文化宣传弘扬等多种功能为一体的中医药文化博物馆。

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[ 责任编辑：唐好优（见习）]
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