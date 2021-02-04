每人30只口罩、2瓶消杀用品！洛阳向困难群众免费发放防疫物资

洛报融媒记者11日从市商务局获悉，为切实解决困难和低收入群体防疫物资紧缺、购买能力有限问题，暖心帮扶困难群众安全防疫，我市决定对全市困难群众免费发放防疫物资。

洛报融媒记者11日从市商务局获悉，为切实解决困难和低收入群体防疫物资紧缺、购买能力有限问题，暖心帮扶困难群众安全防疫，我市决定对全市困难群众免费发放防疫物资。

据悉，此次防疫物资发放对象为全市低保、特困供养人员、脱贫不稳定户、边缘易致贫户和突发严重困难户。发放标准为每人30只口罩、2瓶消杀用品。

为落实市政府要求，市商务局已成立专班，抽调多名人员迅速组织货源，联合市民政局、乡村振兴局等部门，组织各县区领取防疫物资并及时下发，确保防疫物资第一时间送到困难群众手上。截至10日晚20时，全市已发放口罩510.54万只，消杀用品57.2万毫升。目前，市商务局正在加快组织采购一批口罩和消杀用品，力争尽快发放到位。(洛报融媒记者 李迎博)