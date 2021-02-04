疫情防控期间，公交车适当减少发车班次 部分线路加大发车间隔

11日，记者从市公交集团获悉，疫情防控期间，公交车做出相应调整，适当减少发车班次，部分线路加大发车间隔。

11日，记者从市公交集团获悉，疫情防控期间，公交车做出相应调整，适当减少发车班次，部分线路加大发车间隔。

即日起，在高峰时段重点保障主干道、交通枢纽站等客流较大区域乘客的出行，平峰时段减少发车班次，部分线路加大发车间隔。

另外，64路公交车已临时调整线路走向，运营至拖修厂调头返回。从12日至25日，丽春西路银川路口封闭施工期间，途经的32路、70路公交车进行调整。

32路：从南苑路南昌路口发车，沿原线至浅井南路乐山路口后，改走乐山路、南昌路、九都西路恢复原线运营；回程与去程运营线路一致。

70路：从武汉南路蓬莱路口北发车，沿原线至九都西路银川路口后，改走九都西路、南昌路恢复原线运营；回程与去程运营线路一致。(洛报融媒记者 冯莹雅 通讯员 赵承 韩菲菲)