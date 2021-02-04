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鲍珊菊被授予全国三八红旗手称号
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.08.11 17:48

　　好消息！洛报融媒记者从洛阳市妇联获悉，全国妇联日前作出决定，授予鲍珊菊等26名女运动员全国三八红旗手称号，授予中国女子乒乓球队全国三八红旗集体称号。

　　今年24岁的鲍珊菊是洛阳市汝阳县人，2012年入选洛阳市自行车队，2013年进入省队，2018年进入国家队。曾取得过世界杯金牌。2021年8月2日，洛阳选手鲍珊菊携手队友钟天使以31秒895的成绩获得东京奥运会场地自行车女子团体争先赛金牌，为洛阳实现了奥运金牌零的突破，也创造了河南在该项目的历史。

　　洛阳市妇联相关负责人表示，全国妇联作出的决定指出，在第32届奥林匹克运动会上，我国体育健儿大力弘扬奥林匹克精神和中华体育精神，胸怀祖国、奋力拼搏，取得38枚金牌、32枚银牌、18枚铜牌的优异成绩，为祖国和人民赢得了荣誉。其中参赛女运动员在比赛中敢打敢拼、勇于挑战、超越自我，再次向世界展现了中国女性自尊、自信、自立、自强的巾帼风采，极大地鼓舞激发了包括亿万妇女在内的海内外中华儿女的爱国热情。

　　全国妇联希望受到表彰的女运动员和集体牢记党和人民嘱托，在新的起点上再接再厉，奋勇拼搏，再创佳绩。全国妇联号召广大妇女更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，坚定不移听党话跟党走，以受表彰的巾帼奥运健儿为榜样，学习她们牢记初心、奋斗报国的崇高追求，学习她们志存高远、脚踏实地的优秀品质，学习她们敢于争先、敢于争第一的拼搏精神，努力在各自岗位上追求卓越、追求超越，争做伟大事业的建设者、文明风尚的倡导者、敢于追梦的奋斗者，为实现第二个百年奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献巾帼力量。（洛报融媒记者 李冰）
[ 责任编辑：崔利利]
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