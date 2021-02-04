事关开学、返校！驻洛多所高校发布通知

洛报融媒记者从洛阳市教育局获悉，截至8月11日，洛阳师范学院、河南科技大学、洛阳理工学院、洛阳职业技术学院等驻洛多所高校已发布通知，要求在中高风险地区旅居的师生，在疫情解除前暂不要返洛；学校正严格落实封闭管理等防控措施，并制定秋季开学相关工作方案。

洛报融媒记者从洛阳市教育局获悉，截至8月11日，洛阳师范学院、河南科技大学、洛阳理工学院、洛阳职业技术学院等驻洛多所高校已发布通知，要求在中高风险地区旅居的师生，在疫情解除前暂不要返洛；学校正严格落实封闭管理等防控措施，并制定秋季开学相关工作方案。

我市各高校近期均加强对返洛人员的排查、核酸检测及隔离防控力度。对仍在中高风险地区旅居的师生，提醒他们加强个人防护，减少外出，积极配合当地做好核酸检测、人员管控等措施，在疫情解除前不要返回。对已经放假在家的学生，未经学校批准一律不得提前返校。此外，通过各学校的掌上App，各校师生每天及时上报行程和健康状况。对于暑期留校学生，各高校采取封闭管理，学生未经批准不得进出校园。

为避免扎堆聚集现象，多所高校已暂时关闭校内博物馆、图书馆、艺术馆、体育馆等场所，未经有关部门批准的校内会议、培训等活动一律暂停。

目前，我市各高校正开展全面消杀、防疫物资储备等前期准备工作，各学校的教学、学生管理、后勤等多部门正在抓紧制定秋季开学工作方案和学生返校(报到)方案。(洛报融媒记者 孟山 文/图)