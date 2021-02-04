洛报融媒带您看项目⑧：中部电商港项目【视频】

中部电商港项目位于孟津区朝阳镇，由洛阳哈他集团投资建设，总占地面积约330亩，规划总建筑面积32万平方米，总投资10亿元。项目将重点建设电子商务与快递物流协同发展示范基地、电商孵化创客基地、行业大数据联合创新研发中心、现代物流智能拣选配送中心、C2B模式的个性定制中心、O2O线上线下融合的直播运营中心、服务外包中心及其他办公、生活配套设施。项目分三期建设，一期项目预计于今年12月建成投产。

项目概况

中部电商港项目位于孟津区朝阳镇，由洛阳哈他集团投资建设，总占地面积约330亩，规划总建筑面积32万平方米，总投资10亿元。项目将重点建设电子商务与快递物流协同发展示范基地、电商孵化创客基地、行业大数据联合创新研发中心、现代物流智能拣选配送中心、C2B模式的个性定制中心、O2O线上线下融合的直播运营中心、服务外包中心及其他办公、生活配套设施。项目分三期建设，一期项目预计于今年12月建成投产。

中部电商港项目一期施工现场（图片由受访者提供）

一线见闻

9日上午，洛报融媒记者在项目现场看到，1号分拣车间和2号服务中心大楼主体已经封顶，工人们正在对大楼内部进行装饰。

“一期、二期项目以分拣和仓储为主，三期项目主要用于产品研发和用户体验。一期项目将于今年年底投用。”洛阳哈他集团旗下洛阳云港科技有限公司开发部主任张旭说。