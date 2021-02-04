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万人助万企进行时：重大科技创新专项 最高给予500万元支持
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.08.11 17:49

　　重大科技创新专项，最高给予500万元支持，新获批的国家级创新平台，一次性奖励100万元，首次通过省级新型研发机构备案，一次性奖励80万元……

　　11日，洛报融媒记者从市科技局获悉，该局落实服务“万人助万企”活动实施多项举措，进一步强化科技创新对企业的支撑引领作用，切实为科技型企业创新发展办实事、解难题，激发的企业内生动力和创新活力。

　　●支持企业聚焦关键核心技术攻坚

　　围绕传统产业转型升级、新兴产业重点培育和未来产业谋篇布局，突破一批核心关键技术，加速创新成果转化应用，实施一批重大科技创新专项，最高给予500万元支持。探索实施“揭榜挂帅”科技创新项目，最高给予500万元支持。

　　●支持建设高层次创新平台

　　引导支持企业建立(含共建)国家实验室、重点实验室、工程实验室、国家地方联合工程实验室、工程(技术)研究中心、技术创新中心等国家级、省级创新平台，对新获批的国家级创新平台、省级创新平台，分别一次性奖励资金100万元、30万元。

　　●支持建设新型研发机构

　　支持企业建设新型研发机构，重点支持建设一批产学研结合、市场化运行、多元化投入、具有独立法人资格的新型研发机构。对经市级备案，首次通过省级新型研发机构备案的，市财政一次性给予80万元奖励；根据考核结果，市财政对获评优秀的市级新型研发机构一次性给予50万元奖励。

　　●支持建设创新创业载体

　　对通过国家级、省级、市级科技企业孵化器(含大学科技园)认定(备案)且年度考核结果为优秀的创新创业载体，一次性给予50万元奖励。

　　对通过省级、市级创业孵化示范基地认定的创新创业载体，分别一次性给予50万元、30万元奖励。

　　对获批的国家级、省级“双创”示范基地，连续三年每年分别给予200万元、100万元的运营补贴。

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[ 责任编辑：崔利利]
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