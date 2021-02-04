城市书房闭馆，借阅的图书如何归还？

近日，有网友在洛阳网百姓呼声频道发帖称：瀍河区的河洛书苑闭馆了，我借的书快到期了该怎么还？

近日，有网友在洛阳网百姓呼声频道发帖称：瀍河区的河洛书苑闭馆了，我借的书快到期了该怎么还？

瀍河区回复：因新冠疫情防控形势需要，为最大限度避免人员聚集造成疫情传播，我区所有城市书房按照洛阳市统一要求，已于2021年8月6日起实施闭馆，开馆时间另行通知；同时，根据洛阳市图书馆统一规定，全市各级公共图书馆和“河洛书苑”城市书房，因在闭馆期间外借图书归还期限超期的，按闭馆时间顺延。

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