确保“零感染”！洛阳市儿童福利院、洛阳市社会福利院封闭管理

10日，洛报融媒记者从市民政局获悉，全市民政系统视疫情为命令，把防控当责任，科学施策，精准防控，确保全市民政服务机构和服务对象“零感染”。

10日，洛报融媒记者从市民政局获悉，全市民政系统视疫情为命令，把防控当责任，科学施策，精准防控，确保全市民政服务机构和服务对象“零感染”。

10日上午，洛报融媒记者在市儿童福利院门口见到该院副院长王悦林时，他已和职工一起接受封闭管理9天时间。

按照儿童福利机构全面加强封闭管理的要求，记者并未进入市儿童福利院。“为从源头上切断传播途径，确保院内儿童职工身体健康和生命安全，自8月2日起，我院实施封闭管理。”王悦林说，市儿童福利院大门处于24小时长闭状态，严禁一切外来人员和车辆进入，所有院内人员未经批准一律不准外出。

洛报融媒记者了解到，目前，市儿童福利院对340多名儿童、120名职工进行封闭管理。职工15天换岗一次，上岗前、换岗后均须接受核酸检测。院内每天三次消毒，院内外每周一次彻底消杀。该院提前采购储备医疗防疫物资和生活物资，按照3个月用量储备并妥善保管，确保员工工作、儿童生活正常有序。