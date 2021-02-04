防控疫情！洛阳各区县均已取消餐饮单位堂食服务

为深入贯彻落实省、市疫情防控工作统一安排和部署，全面落实“外防输入、内防反弹”要求，避免因人员扎堆、聚集带来的病毒传播风险，近日，洛阳全市各区、县餐饮单位相继全面取消堂食服务。

为深入贯彻落实省、市疫情防控工作统一安排和部署，全面落实“外防输入、内防反弹”要求，避免因人员扎堆、聚集带来的病毒传播风险，近日，洛阳全市各区、县餐饮单位相继全面取消堂食服务。 为深入贯彻落实省、市疫情防控工作统一安排和部署，全面落实“外防输入、内防反弹”要求，避免因人员扎堆、聚集带来的病毒传播风险，近日，洛阳全市各区、县餐饮单位相继全面取消堂食服务。 老城区：8月7日至9月1日，老城区辖区餐饮店不允许堂食。 瀍河区：8日8日起，瀍河区餐饮单位全面取消堂食。 偃师区：8月8日起，偃师所有餐饮服务提供者严禁提供堂食服务。 洛龙区：8月9日起至9月9日，在全区范围内开展“九小”场所疫情防控治理专项检查和整治规范行动。集中整治阶段，全区所有中小型饭店、馆、汤馆等餐饮场所暂停堂食，待指令解除后，视具体情况采用隔人就座用餐，同时严格落实使用公勺公筷、“一米线”要求。 涧西区：8月9日起至9月1日，涧西区重点防控场所暂时关闭，所有中小型饭店(馆)、汤馆等餐饮场所暂停堂食。 西工区：8月9日起，西工区各类餐饮店不允许堂食。 孟津区：8月9日起至9月1日，孟津餐饮店不允许堂食。 伊滨经开区(示范区)：8月10日起，伊滨经开区(示范区)所有餐饮服务提供者严禁提供堂食服务。 高新区：8月10日起至9月1日，高新区各类餐饮酒店暂停堂食。 龙门园区：8月10日起，龙门园区辖区餐饮店不允许堂食，流动摊位不得外出经营，严禁占道经营。 汝阳县：8月9日起，汝阳县各类餐饮酒店不允许堂食。 嵩县：8月10日起，嵩县全县各类餐饮酒店不允许堂食。 伊川县：8月10日起，伊川县各类餐饮酒店不允许堂食。 宜阳县：8月10日起，全县辖区内所有餐饮服务单位暂停堂食，严禁店内用餐。 新安县：自8月10日至8月30日，对全县餐饮行业单位实行管控措施。 洛宁县：8月11日起，洛宁县各类餐饮单位严禁堂食。 栾川县：自8月11日14时起，栾川县所有餐饮行业一律禁止堂食。