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防控疫情！洛阳各区县均已取消餐饮单位堂食服务
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.08.11 09:36

　　为深入贯彻落实省、市疫情防控工作统一安排和部署，全面落实“外防输入、内防反弹”要求，避免因人员扎堆、聚集带来的病毒传播风险，近日，洛阳全市各区、县餐饮单位相继全面取消堂食服务。

　　老城区：8月7日至9月1日，老城区辖区餐饮店不允许堂食。

　　瀍河区：8日8日起，瀍河区餐饮单位全面取消堂食。

　　偃师区：8月8日起，偃师所有餐饮服务提供者严禁提供堂食服务。

　　洛龙区：8月9日起至9月9日，在全区范围内开展“九小”场所疫情防控治理专项检查和整治规范行动。集中整治阶段，全区所有中小型饭店、馆、汤馆等餐饮场所暂停堂食，待指令解除后，视具体情况采用隔人就座用餐，同时严格落实使用公勺公筷、“一米线”要求。

　　涧西区：8月9日起至9月1日，涧西区重点防控场所暂时关闭，所有中小型饭店(馆)、汤馆等餐饮场所暂停堂食。

　　西工区：8月9日起，西工区各类餐饮店不允许堂食。

　　孟津区：8月9日起至9月1日，孟津餐饮店不允许堂食。

　　伊滨经开区(示范区)：8月10日起，伊滨经开区(示范区)所有餐饮服务提供者严禁提供堂食服务。

　　高新区：8月10日起至9月1日，高新区各类餐饮酒店暂停堂食。

　　龙门园区：8月10日起，龙门园区辖区餐饮店不允许堂食，流动摊位不得外出经营，严禁占道经营。

　　汝阳县：8月9日起，汝阳县各类餐饮酒店不允许堂食。

　　嵩县：8月10日起，嵩县全县各类餐饮酒店不允许堂食。

　　伊川县：8月10日起，伊川县各类餐饮酒店不允许堂食。

　　宜阳县：8月10日起，全县辖区内所有餐饮服务单位暂停堂食，严禁店内用餐。

　　新安县：自8月10日至8月30日，对全县餐饮行业单位实行管控措施。

　　洛宁县：8月11日起，洛宁县各类餐饮单位严禁堂食。

　　栾川县：自8月11日14时起，栾川县所有餐饮行业一律禁止堂食。

　
[ 责任编辑：马佳佳]
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