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今日14时起，栾川县全面禁止堂食
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.08.11 08:34

　　10日晚，记者从栾川县有关部门获悉，为切实做好新冠肺炎疫情防控工作，经该县疫情防控指挥部研究，决定自8月11日14时起，进一步加强餐饮行业管控措施。具体如下：

　　一、全县所有餐饮行业一律禁止堂食。

　　二、餐饮店要加强取餐和外卖管理，在合理位置设置取餐台，避免外卖人员和取餐人员进入经营场所，防范人员聚集。

　　三、所有机关企事业单位内部餐厅一律实行分时段、分餐制，避免人员聚集，做好清洁消毒。（洛报融媒记者 刘嘉仪 李岚）
[ 责任编辑：赵彤彤]
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