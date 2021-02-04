今日14时起，栾川县全面禁止堂食

10日晚，记者从栾川县有关部门获悉，为切实做好新冠肺炎疫情防控工作，经该县疫情防控指挥部研究，决定自8月11日14时起，进一步加强餐饮行业管控措施。
10日晚，记者从栾川县有关部门获悉，为切实做好新冠肺炎疫情防控工作，经该县疫情防控指挥部研究，决定自8月11日14时起，进一步加强餐饮行业管控措施。
10日晚，记者从栾川县有关部门获悉，为切实做好新冠肺炎疫情防控工作，经该县疫情防控指挥部研究，决定自8月11日14时起，进一步加强餐饮行业管控措施。具体如下：
一、全县所有餐饮行业一律禁止堂食。
二、餐饮店要加强取餐和外卖管理，在合理位置设置取餐台，避免外卖人员和取餐人员进入经营场所，防范人员聚集。
三、所有机关企事业单位内部餐厅一律实行分时段、分餐制，避免人员聚集，做好清洁消毒。（洛报融媒记者 刘嘉仪 李岚）
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