全省优秀驻村第一书记名单出炉 洛阳多人受表彰

记者9日从市委组织部获悉，近日我省下发《关于表彰河南省优秀驻村第一书记和第一书记选派工作先进集体的决定》(下称《决定》)，我市15名驻村第一书记获得“河南省优秀驻村第一书记”称号，8个单位(部门)获得“河南省第一书记选派工作先进集体”称号。

记者9日从市委组织部获悉，近日我省下发《关于表彰河南省优秀驻村第一书记和第一书记选派工作先进集体的决定》(下称《决定》)，我市15名驻村第一书记获得“河南省优秀驻村第一书记”称号，8个单位(部门)获得“河南省第一书记选派工作先进集体”称号。

《决定》指出，自2017年以来，省委从省市县三级选派13055名优秀干部到党组织软弱涣散村和原建档立卡贫困村担任驻村第一书记，涌现出一大批表现突出、成绩优异的先进个人和集体。为褒奖先进、树好导向，激励全省各级各部门和广大党员干部投身基层、奉献基层，勇于担当担责，创造惠民实绩，省委组织部、省委农办、省人力资源和社会保障厅、省乡村振兴局决定对王宏磊等300名同志和郑州市卫生健康委员会组织处等120个集体予以表彰。

其中，我市郝西旺等6名市派驻村第一书记、赵明明等9名县派驻村第一书记获“河南省优秀驻村第一书记”称号，洛阳市纪委监委案件监督管理室等4个市直单位(部门)、洛宁县自然资源局等4个县直单位获“河南省第一书记选派工作先进集体”称号。同时，还有3名中央驻豫(在豫)单位、5名省直单位派驻我市第一书记获“河南省优秀驻村第一书记”称号。(记者 孙小蕊 通讯员 李波颖)