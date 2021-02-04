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河桥之战爆发 东魏夺取洛阳（透过战争看历史）
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 经典洛阳 > 河洛广记  来源: 洛阳网-洛阳日报 2021.08.11 08:51

　　沙苑之战东魏惨败，把持西魏政权的丞相宇文泰，趁东魏喘息未定的时机，集中兵力向东魏展开军事进攻。公元538年，河桥之战拉开序幕。

　　侯景屯兵河桥 双方决战在即

　　西魏兵分三路，中路直指洛阳，南北两路分别进军荆州、东荆州、南荆州(在今湖北境内)和蒲坂(今山西永济西南)，以两翼策应中路，意欲一举攻下洛阳。三路大军势如破竹，相继攻占荥阳(今河南荥阳)、梁州(今河南开封)、颍州(今河南许昌)等地。

　　但东魏军事实力雄厚，抵挡住了西魏的攻势，逐渐扭转战局。东魏丞相高欢派遣善于治军的侯景和高敖曹在虎牢关(今河南荥阳西北)集结兵力，收复了黄河以南的大部分失地。

　　公元538年7月，侯景、高敖曹会师洛阳，包围金墉城(今河南洛阳东部)，高欢也亲率精兵由晋阳向洛阳挺进，准备与西魏军决一雌雄。

　　此时，西魏将领独孤信被围困在金墉城内，情势危急。西魏文帝元宝炬接到独孤信的消息，与丞相宇文泰率大军火速增援洛阳，大军进抵瀍河东岸，与东魏展开决战之势。

　　侯景屯兵于河桥(今属孟津区)与邙山之间，占据有利地形，进可攻、退可守、败可逃。

　　东魏防线松懈 万俟洛坚守阵前

　　9月13日凌晨，宇文泰亲率轻骑由瀍东营地至河桥，首先向侯景阵地杀去。侯景部队从容应战，经过一阵厮杀反攻，宇文泰的轻骑溃不成军。

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[ 责任编辑：崔利利]
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