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8月底前，洛阳市符合接种条件的在校生全部完成接种

您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳晚报 2021.08.11 08:54

　　昨日，记者从市教育局获悉，我市各县区目前均已开设12岁至17岁在校生新冠疫苗接种专场。根据我市教育、卫健、疾控部门的要求，8月底前，符合接种条件的在校生将全部完成新冠疫苗接种。

　　昨日15时，在市二十六中的在校生新冠疫苗接种专场，10余名戴着口罩的学生、家长正在排队，经过测量体温、查验健康码、登记信息后，在工作人员的引导下，有序进入教室等待。接种前，每名学生要在一名监护人的陪同下，由监护人在接种须知上签字后，方可进行接种；接种完毕观察30分钟无异常反应后，学生、家长可离校。从学生入校到离校，整个过程40分钟至50分钟。

　　西工区教体局相关负责人介绍，除了该学生接种专场，西工区还在市实验中学、洛阳外国语学校、市五十八中设置了学生接种专场，为全区17000余名12岁至17岁在校生免费提供接种服务。

　　“开设12岁至17岁在校生新冠疫苗接种专场前，西工区教体局与西工区卫健部门工作人员到这4所学校进行了实地查看。从布置场地，设置准备室、接种室、留观室，到学生、家长如何预约、入校，每所学校都进行了周密部署，确保疫情防控工作准备到位。”该负责人说。

　　接种前一天，各校通过微信、电话等与家长、学生联系，并指导家长为孩子进行预建档，确定入校接种时间；接种当天也会把注意事项等发送给大家，减少等候时间，提高接种效率。西工区每个学生接种专场每天接种600名至700名学生，预计今日上午完成17000余名在校生的第一剂次接种。

　　“目前，我市所有县区教育部门与卫建部门，均已联合开设了12岁至17岁在校生新冠疫苗接种专场。”市教育局体艺卫站相关负责人说，按照要求，8月底前我市所有符合接种条件的在校生，将完成第一剂次接种，9月底前完成第二剂次接种。

　　在此提醒家长，学生接种时须由一名监护人陪同，并带好学生的身份证或户口簿，以及父母双方的身份证；若监护人无法到场，被委托人须携带学生父母双方的身份证及监护人委托书，学生方可进行接种。（首席记者 焦琳 通讯员 陈钢 王武强 文/图）
[ 责任编辑：马佳佳]
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