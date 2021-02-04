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参与阳光助学活动寒门学子已超过500名
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳晚报 2021.08.11 08:51

　　由洛阳日报报业集团和洛阳市慈善总会联手推出、洛阳杜康控股有限公司赞助、河南力大建设有限公司协办的“2021洛阳晚报阳光助学活动”自启动以来，受到了社会各界的广泛关注，已吸引超过500名寒门学子积极参与。昨日下午，记者在洛报爱心帮扶中心办公室看到，来自四面八方的500余份资助申请资料，已堆成了小山。

工作人员查看资助申请材料

　　宝剑锋从磨砺出，梅花香自苦寒来。在一封封满怀期待的信件中，我们认识了太多励志的寒门学子——他们中有仅靠母亲一人支撑家庭，却在困境中以673分傲人成绩考入浙江大学的赵腾云；有父母被疾病困扰、家庭因此失去劳动力，但以646分高分考入中南大学的周帅博；有高考前夕家中风波不断，但顶住压力，以643分的好成绩考入四川大学的武佳怡……

　　对这些孩子来说，理想的大学就在前面向自己招手，但数额不菲的学费又让他们颇有压力，好在洛城大爱一直都在。多名市民以个人名义资助寒门学子，已累计捐款数万元，也有不少爱心企业展现出了责任与担当。

　　爱心不分大小，行动最为珍贵。自7月28日以来，在爱心人士与社会各界帮助下，洛报爱心帮扶中心已经筹得一定善款，我们将用这些善款资助部分寒门学子，但目前的爱心捐款对于大家期待的学子梦圆尚存在一定差距。

　　我们在此继续呼吁社会各方爱心力量，献出你们的爱心，来帮助这些学生，今天对他们的点滴帮扶，定会在未来酿出芬芳。

　　如果您愿意帮助这些寒门学子，请通过下面的电话联系我们：65156002、65156112。

　　如果您愿意向这些寒门学子伸出援手，请通过下面的银行账号来捐款，我们承诺会将每一份爱心用到最需要的地方。

　　●开户名称：洛阳市慈善总会

　　开户银行：洛阳银行股份有限公司群星支行

　　账号：671510350000000117

　　●开户名称：洛阳市洛报爱心帮扶中心

　　开户银行：交通银行洛阳分行营业部

　　账号：413899991010003005405 (记者 王若馨 实习生 赵耀寰 文/图)
[ 责任编辑：潘亮]
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