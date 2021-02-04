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服用预防新冠肺炎汤剂不可代替基础防护
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳晚报 2021.08.11 08:51

8日，老城区南关街道发放由洛阳原窖酒业股份有限公司党支部捐赠的中药汤剂
（记者 余子愚 实习生 马晴晴 通讯员 孙亚楠 摄）

　　“我有高血压，能喝预防新冠肺炎的汤剂吗？”“自己在家熬防疫汤剂，是不是必须用砂锅？”“当天熬好的汤剂，需不需要放冰箱冷藏？”……我市新版新冠肺炎中医药预防处方发布后，不少市民咨询具体熬制方法和服用禁忌等。昨日，记者带着这些问题，采访了市中医院西工院区国医堂副主任医师李文汇。

　　问题一：我市发布的新版新冠肺炎中医药预防处方，适合所有人吗？

　　李文汇：预防处方主要从扶正、祛邪两方面，结合洛阳气候、时令特点搭配而成。《黄帝内经·素问》中说：“正气存内，邪不可干；邪之所凑，其气必虚。”意思是说，身体内正气充足，就不容易被邪气侵袭而得病；如果得病，则是体内正气太少，身体太虚弱了。预防处方中，生黄芪、苍术、藿香有健脾、补气的功效，贯众、金银花、芦根可清热、生津、解毒，配伍可收到扶正、祛邪的效果。

　　方子虽好，却并非人人适合。预防处方适用于《黄帝内经》中提到的“平人”，即没有生病的普通人。高血压、糖尿病等慢性病患者，以及脾胃虚寒的人、孕妇等，都不建议使用。如果想使用，最好先咨询中医师，在医生的指导下照方抓药。

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[ 责任编辑：苑曼琳]
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