洛阳现代生物技术研究院在快速准确诊断动物疫病上成效突出

“非洲猪瘟病毒感染阴性。”昨日，在洛阳现代生物技术研究院有限公司(简称现代生物技术研究院)实验室，研究人员将一滴猪血清处理后放到包被板上，待充分反应后，放到发光仪上进行检测，片刻之后，结果出炉。

动物疫病检测试剂盒生产现场

“非洲猪瘟病毒感染阴性。”昨日，在洛阳现代生物技术研究院有限公司(简称现代生物技术研究院)实验室，研究人员将一滴猪血清处理后放到包被板上，待充分反应后，放到发光仪上进行检测，片刻之后，结果出炉。

快速检测非洲猪瘟，之前是不可想象的。采用传统技术，过去检测需要耗时大半天。此次检测仅用时45分钟，靠的正是我市第二批“河洛英才计划”白仲虎团队的技术。

2016年，我市依托洛阳莱普生信息科技有限公司，引进江南大学白仲虎教授团队。以该团队为技术支撑，现代生物技术研究院在洛龙区成立，主攻动物疫病及食品安全检测技术研究和产品研发。截至目前，该公司申请专利近50项，获国家发明专利7项，成功研制出全球首创的口蹄疫病毒抗体检测一步法竞争Elisa试剂盒，国内市场占有率50%以上；研制出国内首创的非洲猪瘟病毒荧光PCR检测试剂盒、猪瘟病毒化学发光抗体检测试剂盒等。

短短数年，该公司何以能取得一系列科研、产业化成果？

一靠人才。白仲虎团队研发人员共30余人，老、中、青三代均有，其中以国家级专家白仲虎、石磊为技术带头人，硕士及以上人员占比75%以上，并与国内多所知名高校一流专家学者开展合作。过硬的人才实力，为该公司开展动物疫病检测技术和食品安全快速检测技术的研发提供了坚实技术基础。