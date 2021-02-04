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种好“产业社区”梧桐树（河洛观潮）
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源: 洛阳网-洛阳日报 2021.08.11 08:38

　　“打造具有综合形态的现代城市产业社区”“面向未来打造一批科技产业社区”……近来，从深入一线调研，到专题会议研究，市委书记江凌关于“产业社区”的提法频频进入公众视野。注重集合研发、生产、人文、服务等功能，注重高科技产业与高品质生活有机融合，这一部署引人遐想和深思。

　　产业园区的高阶玩法，产城一体的城市CBD，这是业界对产业社区的形象比喻。将“产业”与“社区”关联，追求的是区域空间的更开放、产业链条的更紧密、生活服务的更便利、社群交流的更多元，是生产生活的无界衔接、有机耦合。不难想象，当上班不用长途通勤，周边就有上下游合作伙伴，就近就能上学就医、休闲娱乐，配套完善、功能健全，职住平衡、自成生态，这样的“产城人融合空间”，势必对企业和人才有着很大的吸引力。

　　观照现实，打造产业社区更显迫切。长期以来，因为过于重生产、轻生活，一些产业园区面临着配套欠缺、产城割裂的问题，不仅影响内部要素与外界的联通融合，也阻碍着集聚高端要素资源的步伐，制约着整个园区的转型升级。破解这一难题，把产业“园区”升级为“社区”是个方向。正如循着这样的转型理念，成都金牛高新技术产业园区顺利引进中国航天科工二院成都分院这一“国家队”，上海漕河泾开发区成功构建城市社区生态圈，踏上产城良性互动发展之路。可以说，从“园区”到“社区”，变的不只是一字一词，更是产业发展理念上的一种变革、模式上的一项创新、能级上的一大突破。

　　“栽下梧桐树，引得凤凰来。”作为招商引资、招才引智的重要平台，产业园区素有“梧桐树”之称。而作为传统园区的“升级版”，产业社区无疑“更为茂盛、更宜栖居”。今天的洛阳，志在产业发展、科技创新、招商引资、人才集聚等方面实现更大突破，尤需种好“产业社区”梧桐树，立足当下转型一批，面向未来打造一批，助力洛阳引来更多“金凤凰”。（张庆旭）
[ 责任编辑：赵彤彤]
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