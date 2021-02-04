弘扬劳模精神 谱写壮丽篇章（从党的精神谱系中汲取力量）

习近平总书记曾多次强调，要大力弘扬劳模精神，并将劳模精神的内涵概括为“爱岗敬业、争创一流、艰苦奋斗、勇于创新、淡泊名利、甘于奉献”。

精神要义

习近平总书记曾多次强调，要大力弘扬劳模精神，并将劳模精神的内涵概括为“爱岗敬业、争创一流、艰苦奋斗、勇于创新、淡泊名利、甘于奉献”。

为进一步弘扬劳模精神，充分调动广大劳动者的积极性、主动性、创造性，今年“五一”劳动节前夕，市总工会积极筹划，在洛龙区龙门大道与展览路交叉口建设了洛阳市劳模广场，将洛阳历届全国、省级、市级劳动模范名单刻在广场中的景观石上。

连日来，记者在该广场上看到，每天清晨和傍晚，到此锻炼、纳凉的市民络绎不绝。在运动休闲之余，不少市民会在广场中的劳模景观石前驻足，细数那一个个响亮的名字。

“劳模景观石上刻着142位全国劳模、821位省级劳模和2422位市级劳模姓名，旨在打造弘扬劳模精神主题教育基地和城市精神文化新阵地。”市总工会相关负责人介绍。

“伟大出自平凡，英雄来自人民。”在社会主义建设的各个时期，以劳模为代表的广大劳动者始终不忘初心、牢记使命，用平凡的双手创造不平凡的梦想。

20世纪80年代初期，全国劳模、洛阳市老集煤场女工赵春娥的事迹在全国引起轰动。从31岁进入老集煤场当工人，到47岁积劳成疾与世长辞，她以高度的责任感坚守本职岗位，热心照顾孤寡老人和军烈属，用一生的拼搏奉献生动地诠释了“为人民服务一辈子”。

在鸡蛋壳上打孔，内膜无破损；在两张白纸上打孔，第二张纸上无痕；手工制作的工件，直径可以精确到头发丝的1/4……在中国中车洛阳机车有限公司，全国劳模张素丽用一个又一个技术“传说”诠释着“爱岗敬业”“争创一流”“勇于创新”。

年过六旬、扎根家乡30多年，将山坳间不起眼的野果培育成造福一方“金果”的全国劳模李应贤，把技术攻关、带领乡邻脱贫致富的责任扛在肩上，真情奉献桑梓，让劳模精神在致富路上熠熠闪光。

从“普通蓝领”到“全国劳模”，36年间，洛阳石化炼油三部主任技师杨涛练就过硬本领，实现人生价值升华。

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新中国成立以来，在洛阳经济社会发展的各个时期，始终活跃着一个优秀的群体——劳动模范。他们坚定不移听党话、矢志不渝跟党走，投身时代洪流，以高度的主人翁责任感、卓越的劳动创造、忘我的拼搏奉献，践行着“爱岗敬业、争创一流、艰苦奋斗、勇于创新、淡泊名利、甘于奉献”的劳模精神，生动诠释了以爱国主义为核心的民族精神和以改革创新为核心的时代精神。他们是广大劳动者的优秀代表，是民族的精英、国家的栋梁、社会的中坚、人民的楷模，是共和国的功臣。他们和他们的劳动创造，谱写了“中国梦·劳动美”的壮丽篇章，激励着广大河洛儿女为实现中华民族伟大复兴中国梦拼搏奋斗。（记者 李冰 通讯员 任旭东）