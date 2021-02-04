被猫狗咬伤哪些情况要打疫苗？伤口怎么处理？专家告诉你

近期，我市多家医院急诊的犬伤患者大幅增加。记者了解到，6月底至7月初，我市有医院最高一天收治过近200名犬伤患者。

近期，我市多家医院急诊的犬伤患者大幅增加。记者了解到，6月底至7月初，我市有医院最高一天收治过近200名犬伤患者。

夏季是犬伤和狂犬病的高发期

“最近天气凉爽，犬伤患者明显减少，此前天气热时，我院每天要收治几十名犬伤患者，最多的一天将近200名。”省预防医学会动物伤害预防救治委员会委员、市第六人民医院急诊科副主任张俊尚说，夏季是犬伤和狂犬病的高发期，动物在天气炎热时会烦躁易怒，较平日更容易伤人。

6月初的一天，5岁男童浩浩(化名)在路边玩耍时发现一只流浪狗，好心给流浪狗投喂食物时被其扑倒撕咬，随后被家人送至市第六人民医院抢救。接诊医生清创后发现，浩浩的身上伤痕累累，头部多处被咬伤、一侧耳垂被撕裂、面部伤口肌腱裸露、四肢多处被抓伤……除了给浩浩接种狂犬病疫苗，该院还紧急协调多部门会诊，目前浩浩已脱离危险。

7月初的一天，一位75岁的老太太被自家宠物狗咬伤后送至医院。老太太的小腿肌腱撕裂、眼睑和鼻梁被咬伤。

人体易被猫狗咬伤、抓伤的区域是这些

“狂犬病是由狂犬病病毒属导致的一种急性脑炎，潜伏期通常在1个月到3个月，病死率极高。”张俊尚说，狗是我国人类狂犬病的主要传染源，其次是猫。近些年，兔子、仓鼠等宠物伤人的情况也时常发生，这些都有感染狂犬病的风险。

“人们普遍认为猫、狗只能咬伤、抓伤人体的四肢，而在我们收治的患者中，很多患者的受伤区域涉及隐私部位，还有人因此避讳接受进一步治疗。”张俊尚说。他根据多年的犬伤处置经验，对人体最易被猫狗咬伤、抓伤的区域进行分类，提醒大家注意防范。

“一般来说，犬对成人的攻击区域主要为腿部，对幼儿的攻击区域为腿部和会阴部。如果人被犬扑倒，犬的攻击范围就会涉及人的全身。”张俊尚说，在他收治的被猫狗咬伤、抓伤的患者中，常见的受伤区域为面部和胸部，其中面部以唇部和鼻梁最多。

在此，张俊尚呼吁市民文明饲养宠物，及时给猫、狗接种狂犬病疫苗，出门遛猫、遛狗要拴绳。