武汉路社区“三剑客”：退伍不褪色 积极参加社区防疫

“我今年72岁，当过兵，身体好，我申请加入疫情防控志愿者队伍。”“我是一名老党员，也是一名退伍军人，我申请加入疫情防控志愿者队伍。”“我今年38岁，当过兵，党龄17年，社区就是我的家，我想为家人做点事儿。”近日，涧西区武汉路街道武汉路社区征集防疫志愿者，杨锁法、韩春喜、任敬强纷纷报名，成了“黄金搭档”，居民称他们为“社区三剑客”。

志愿者对进入人员进行测温、登记

“我今年72岁，当过兵，身体好，我申请加入疫情防控志愿者队伍。”“我是一名老党员，也是一名退伍军人，我申请加入疫情防控志愿者队伍。”“我今年38岁，当过兵，党龄17年，社区就是我的家，我想为家人做点事儿。”近日，涧西区武汉路街道武汉路社区征集防疫志愿者，杨锁法、韩春喜、任敬强纷纷报名，成了“黄金搭档”，居民称他们为“社区三剑客”。

38岁的任敬强在武汉路街道已工作3年，“这些日子下班后我会到社区站岗，为了让疫情早点结束。”他说，每天20时至23时，他在河柴01街坊值守，查验进出人员、车辆。

近日，72岁的杨锁法一边发宣传页，一边叮嘱菜鸟驿站的工作人员注意消毒。他还跟随社区网格员走访，排查外来人员，查看相关人员隔离情况。

“垃圾桶容易滋生细菌，特殊时期一定要消毒。”58岁的韩春喜背着喷雾器，一边喷洒消毒液一边说。他背的喷雾器重约20公斤，每天走半个小时，才能完成整个小区的消毒工作。

“社区三剑客”不怕辛劳，恪尽职守，老中青三代退伍军人用实际行动共同筑起疫情防控的堡垒。（记者 贾臻 通讯员 张宏波 蒋莎曼 文/图）