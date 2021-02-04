在瀍河区华林新村小区疫情防控党员先锋岗，45岁的华林街道工作人员董秀娟，几乎每天都能收到来自陌生人的“礼物”。整日站在烈日下，查验健康码、督促戴口罩，衣服经常被汗水浸湿，然而来自陌生人的关怀和鼓励，让她倍感鼓舞。

“这袋葡萄谁送来的？”

“不知道。刚有个女士拿来的，放下就走了。”

“这把遮阳伞是谁的？”

“有位老先生非要放这儿，说给我们备用。”

在瀍河区华林新村小区疫情防控党员先锋岗，45岁的华林街道工作人员董秀娟，几乎每天都能收到来自陌生人的“礼物”。整日站在烈日下，查验健康码、督促戴口罩，衣服经常被汗水浸湿，然而来自陌生人的关怀和鼓励，让她倍感鼓舞。

华林街道党工委副书记李晓萌介绍，8月1日至今，他们在辖区设置了12个疫情防控党员先锋岗，82名工作人员夜以继日坚守在此。连日来，一些党员先锋岗经常会有各种各样的爱心物品“空降”。

“我们能想到的或者想不到的(物品)都有。”李晓萌说，这些天，他们先后收到过辖区爱心居民和商户送来的防晒霜、花露水、遮阳伞、冰镇饮料、冰镇西瓜等。“最近特别热，有一名居民坚持每天熬一锅绿豆汤送到党员先锋岗，每次都是放下就走，招呼都不打！”李晓萌说，“我们真的很感动，再怎么辛苦付出，总有人默默关心你，就觉得辛苦是值得的。”

除了物质上的关爱，还有精神上的鼓励。这一点，25岁的区直机关下沉人员李富琛感受颇深。“经历过去年的疫情，居民现在明显更配合我们了，每次看到大家主动掏出手机出示健康码，就会觉得心里暖暖的。”李富琛说，“疫情防控工作能得到群众的理解和认可，流多少汗都没关系。”

爱心无处不在。近日，西工区洛北街道香榭里·阳光社区根据河南省卫健委公布的新冠肺炎中医药预防工作方案，熬制爱心防疫汤剂送给辖区疫情防控一线的志愿者。

除了防疫汤剂，该社区还定期给志愿者们发放口罩、手套、消毒水等防疫物资，竭尽全力做好保障工作。

针对部分老年人没有或不会操作智能手机的情况，该社区在确认老人近期行程后，免费为他们打印健康码并过塑，方便老人随身携带。考虑到健康码的时效性，该社区还专门为大家建立了个人档案，以及时换新，方便老人出行。

该社区相关负责人表示，希望通过这些暖心服务，凝聚力量，筑牢疫情防控防线。（记者 刘嘉仪 郭飞飞 通讯员 何丹 赵喆）