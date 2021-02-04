洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

携手同心 共抗疫情
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳日报 2021.08.11 08:38

　　“这袋葡萄谁送来的？”

　　“不知道。刚有个女士拿来的，放下就走了。”

　　“这把遮阳伞是谁的？”

　　“有位老先生非要放这儿，说给我们备用。”

　　在瀍河区华林新村小区疫情防控党员先锋岗，45岁的华林街道工作人员董秀娟，几乎每天都能收到来自陌生人的“礼物”。整日站在烈日下，查验健康码、督促戴口罩，衣服经常被汗水浸湿，然而来自陌生人的关怀和鼓励，让她倍感鼓舞。

　　华林街道党工委副书记李晓萌介绍，8月1日至今，他们在辖区设置了12个疫情防控党员先锋岗，82名工作人员夜以继日坚守在此。连日来，一些党员先锋岗经常会有各种各样的爱心物品“空降”。

　　“我们能想到的或者想不到的(物品)都有。”李晓萌说，这些天，他们先后收到过辖区爱心居民和商户送来的防晒霜、花露水、遮阳伞、冰镇饮料、冰镇西瓜等。“最近特别热，有一名居民坚持每天熬一锅绿豆汤送到党员先锋岗，每次都是放下就走，招呼都不打！”李晓萌说，“我们真的很感动，再怎么辛苦付出，总有人默默关心你，就觉得辛苦是值得的。”

　　除了物质上的关爱，还有精神上的鼓励。这一点，25岁的区直机关下沉人员李富琛感受颇深。“经历过去年的疫情，居民现在明显更配合我们了，每次看到大家主动掏出手机出示健康码，就会觉得心里暖暖的。”李富琛说，“疫情防控工作能得到群众的理解和认可，流多少汗都没关系。”

　　爱心无处不在。近日，西工区洛北街道香榭里·阳光社区根据河南省卫健委公布的新冠肺炎中医药预防工作方案，熬制爱心防疫汤剂送给辖区疫情防控一线的志愿者。

　　除了防疫汤剂，该社区还定期给志愿者们发放口罩、手套、消毒水等防疫物资，竭尽全力做好保障工作。

　　针对部分老年人没有或不会操作智能手机的情况，该社区在确认老人近期行程后，免费为他们打印健康码并过塑，方便老人随身携带。考虑到健康码的时效性，该社区还专门为大家建立了个人档案，以及时换新，方便老人出行。

　　该社区相关负责人表示，希望通过这些暖心服务，凝聚力量，筑牢疫情防控防线。（记者 刘嘉仪 郭飞飞 通讯员 何丹 赵喆）
[ 责任编辑：崔利利]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·七旬老人眩晕 病根竟在耳朵里
  • ·出门多备几个口罩 湿了就要及时换
  • ·孩子左眼间歇性斜视 要通过手术矫正吗
    		•
    相见不如上线 逛景只需一键
    相见不如上线 逛景只需一键
    相见不如上线 逛景只需一键
        为加强疫情防控、避免人员聚集，我市各博物馆已暂停开放。
  • ·相公庄村：一代名相苦读地 垂花柱精妙绝伦
  • ·白沙半日闲 好吃又好玩
  • ·这个小游园：远离闹市区，“安全”是主题
    		•
    		 
    新闻排行
  • 市委召开新冠肺炎疫情防控工作专题会...
  • 11日起，洛阳市区所有封闭式公园闭园
  • 祝贺！洛阳奥运冠军鲍珊菊荣获“中国...
  • 江凌主持召开市委国土空间规划委员会2...
  • 全省优秀驻村第一书记名单出炉 洛阳多...
  • 发布通告！洛阳严格规范疫情防控期间...
  • 洛阳9个项目获得支持资金936万元 数量...
  • 嵩县城区开展全员核酸检测
  • 洛阳地铁2号线北段开始动车调试 接触...
  • 防控疫情！洛阳各区县均已取消餐饮单...
    		•
    百姓呼声
  • · 免费的电动车上牌照，为啥强卖三责险？
  • · 芳华路接纱厂路路口桥梁震动是否正常
    • 精彩图片
    洛阳民航家属院：老旧...
    汝阳县：建设“四好农...
    洛阳老城区开展全域消...
    疫情防控，母女齐上阵！
    精彩热帖

    盐湖人像摄影

    天然番茄

    秋蝶

    洛河中的鸟（黑白）
    /沿黄公路（新安段）
    /志愿者在行动
    /【光影瞬间】其乐融融的好姐妹
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605