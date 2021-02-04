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徐衣显督导调研疫情防控工作
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳日报 2021.08.11 08:40

徐衣显在督导调研疫情防控工作时强调
坚持最高标准不降低最严要求不放松
推动各项疫情防控措施落实落细落地

　　昨日下午，市委副书记、代市长徐衣显深入部分医院、学校督导调研疫情防控工作，强调要坚决贯彻落实省委、市委疫情防控专题会议精神，紧紧抓住疫情防控关键时期，坚持最高标准不降低、最严要求不放松，进一步推动各项防控措施落实落细落地，切实织密织牢疫情防控网络，全力守护人民群众生命安全和身体健康。

　　在市中心医院、河科大二附院，徐衣显深入核酸检测采样点、预检分诊点、隔离病房等重点场所，仔细查看并听取接诊流程、医患闭环管理、医疗物资储备、重点学科建设等情况汇报。他强调，医疗机构是疫情防控的主阵地，要规范化管理、指南化操作，严格执行分院分区分级诊疗制度，压实门诊“前哨”预警责任，落实医护人员防护措施，确保全过程、全方位、各环节不出现漏洞，坚决守住不发生医院感染和本地感染这个底线。徐衣显还叮嘱要加强对医护人员的关心爱护，合理安排轮休，做好人文关怀，按规定及时申报发放补助津贴，保证队伍的凝聚力、战斗力。

　　徐衣显对学校疫情防控工作尤为关注。他先后来到市实验中学、市实验小学、市第三中学、洛阳师范学院，实地了解疫苗接种工作，并深入教室、食堂、宿舍、疫苗接种点等重点部位，检查防控措施落实情况，强调要强化责任意识、风险意识、底线意识，把问题估计得更充分、把预案考虑得更周全、把措施落实得更细致、把宣教做得更到位，形成学生、教师、家长联防联控的良好局面。

　　市区两级卫健部门要坚持因校施策、一校一案，对口指导学校统筹做好师生及后勤人员管控、防控物资储备、疫苗接种和假期管控等工作，周密周全谋划秋季开学方案，做好学生返校、学校开学的万全准备。

　　调研中，徐衣显还随机到一杆秤大药房玻璃厂路店检查零售药店暂停销售退烧药物落实情况，叮嘱销售人员要发挥岗哨作用，严格落实制度规定，对有发热症状的患者做好宣传解释，积极劝导到发热门诊有序就诊。相关部门要对零售药店开展拉网式监督检查，确保药店把暂停销售退烧药物的规定落实到位，为有效阻断疫情传播提供有力保障。（记者 李三旺）
[ 责任编辑：赵彤彤]
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