洛阳今日局部地区有阵雨或雷阵雨 气温20℃到31℃

今天，多云，局部地区有阵雨或雷阵雨，偏南风转偏东风2级，气温20℃到31℃。

8月10日我国进入末伏，大部地区高温“熄火”，南方雨水增多增强。据中国天气网首席气象分析师胡啸介绍，今年末伏期间(8月10日至19日)，我国华南局地仍有高温“冒头”。

末伏过后还会热吗？胡啸表示，虽然全国大部没有成片的高温了，但也不能放松警惕，要关注临近预报，防止暑热“冒头”而中暑。

需要注意的是，立秋后凉爽的天气没那么快到来，末伏具有夏天湿热的特点，又带有秋天的温燥，常表现为湿热、阴虚、火旺。由于之前的三伏天对身体消耗很大，所以末伏时，要特别注意养生和恢复身体。

末伏天里要合理安排个人起居，做到作息规律，保证适当的睡眠和休息，避免过度疲劳，适量运动，增强机体对高温的耐受能力和对“秋老虎”的抵御能力。

来看看今明两天的天气。市气象台根据最新的气象资料分析，短期内受偏西气流影响，预计：今天，多云，局部地区有阵雨或雷阵雨，偏南风转偏东风2级，气温20℃到31℃；明天，阴天转阵雨或雷阵雨，偏东风3级左右，气温23℃到28℃。（记者 余子愚 实习生 马晴晴 通讯员 郭铭博）