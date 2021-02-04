洛阳高速公路卡点成立临时党支部 筑牢疫情防控堡垒

打赢疫情防控硬仗，离不开基层党组织发挥战斗堡垒作用。连日来，我市不少高速公路卡点，纷纷成立卡点临时党支部，让鲜红的党旗高高飘扬在疫情防控一线。

市公安局涧西分局宁洛高速周山站卡点临时党支部成立

打赢疫情防控硬仗，离不开基层党组织发挥战斗堡垒作用。连日来，我市不少高速公路卡点，纷纷成立卡点临时党支部，让鲜红的党旗高高飘扬在疫情防控一线。

昨日上午，在二广高速瀍河收费站，市公安局瀍河分局为驻守在这里的疫情防控临时党支部授旗。二广高速瀍河收费站车流量大，每天有数千辆车从这里进入市区。为坚决做好疫情防控工作，市公安局瀍河分局、瀍河区卫健委等部门在收费站下站口设立卡点，对相关车辆及人员进行逐一排查。

“卡点一设立，我们就成立了临时党支部，名字就叫二广高速瀍河收费站疫情防控临时党支部。”临时党支部委员、市公安局瀍河分局巡特警大队大队长李元辉说，该临时党支部的党员不仅有派出所、各职能大队民警，还有瀍河交巡大队的交警和瀍河区卫健委的疫情防控人员，虽然大家单位不同，但在临时党支部的统一指挥下，通力配合，高效工作。

刘强强是瀍河区卫健委的一名疫情防控员，他所在岗位是卡点的第一道关口，负责对下高速人员进行测温、查看健康码和行程码，对从中高风险地区来洛、返洛的人员，还要查验对方的核酸检测报告。

“我们负责第二道关口，对从中高风险地区来洛、返洛的人员，指导他们填写来洛人员信息登记表。”李元辉说，成立临时党支部，就是要充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，更好地指挥调度卡点的防疫力量。

“我志愿加入中国共产党，拥护党的纲领，遵守党的章程，履行党员义务……”近日，市公安局涧西分局民警在宁洛高速周山站卡点进行了重温入党誓词活动。

7日，市公安局涧西分局在宁洛高速涧西站、周山站的疫情防控治安卡点成立临时党支部，严把高速公路下站口疫情防控关。

“一名党员就是一面旗帜，一个支部就是一座战斗堡垒。”市公安局涧西分局相关负责人介绍，根据要求，所有驻卡点的党员民警全部编入各卡点临时党支部，由临时党支部统一指挥、统一安排，当好群众安全“守门员”。（记者 牛鹏远 申利超 通讯员 董沛珍 赵自强 魏孝群 王少楠 文/图）