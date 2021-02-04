洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

国网嵩县供电公司：携手战“疫”送物资 心系一线显担当
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.08.10 21:37

　　8月10日，国网嵩县供电公司组织开展“携手战“疫”送物资 心系一线显担当”活动，该公司党员突击队分别到白河黄土岭卡点、马路槐卡点、大青卡点慰问疫情防控一线工作人员，并为他们送去防疫物资。

　　据悉，当前疫情防控形势十分严峻，切断传染源、阻断疫情蔓延扩散的任务十分繁重，广大医护人员、公安干警和村工作人员不辞辛苦、夜以继日奋战在疫情防控第一线。为更好打赢疫情防控阻击战，全力做好疫情防控工作，国网嵩县供电公司立即响应，党员领导干部带头为疫情防控一线的工作人员送上口罩、消毒液、手套、防护药品等必要防护保障用品和矿泉水、方便面等慰问品，提供物资运输服务，充分发挥党员先锋模范作用和省级文明单位示范引领作用。该举措还受到当地主流媒体的采访。

　　防疫就是命令，防控就是责任。自疫情发生以来，国网嵩县供电公司认真贯彻落实省、市公司及县委县政府的决策部署和工作要求，迅速行动，通过夏日送清凉、防疫送物资、餐点送盒饭、家庭送关怀、助力村(社区)疫情防控等方式开展“四送一助力”专项行动，把疫情防控作为党史学习教育的检阅场、为群众办实事的主战场。该公司组织党员突击队冲锋在前，设立抗疫保电党员责任区、党员示范岗，让党旗在抗疫一线高高飘扬。(白雅楠)④
[ 责任编辑：唐好优（见习）]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·七旬老人眩晕 病根竟在耳朵里
  • ·出门多备几个口罩 湿了就要及时换
  • ·孩子左眼间歇性斜视 要通过手术矫正吗
    		•
    相公庄村：一代名相苦读地 垂花柱精妙绝伦
    相公庄村：一代名相苦读地 垂花柱精妙绝伦
    相公庄村：一代名相苦读地 垂花柱精妙绝伦
        在伊滨区佃庄镇，有这样一个村落，因宋代名相吕蒙正而得名、闻名，至今仍保留着吕蒙正少年苦读的寒窑，这个...
  • ·白沙半日闲 好吃又好玩
  • ·这个小游园：远离闹市区，“安全”是主题
  • ·漫步石头部落 哼起“田园牧歌”
    		•  
    新闻排行
  • 诬告错告一起查 让干事创业者吃下“定...
  • 洛阳老城区开展全域消毒消杀作业【组图】
  • 家长请注意：洛阳幼升小、小升初报名...
  • 洛阳市公路事业发展中心召开疫情防控...
  • 垂钓者被困小岛 民警将其救出
  • 祝贺！洛阳奥运冠军鲍珊菊荣获“中国...
  • 男子租车到期不还 假冒公司员工记账加...
  • 11日起，洛阳市区所有封闭式公园闭园
  • 瀍河区红色志愿服务队：退休不退后 离...
  • 汝阳县集中开展喷洒消毒【组图】
    		•
    百姓呼声
  • · 免费的电动车上牌照，为啥强卖三责险？
  • · 芳华路接纱厂路路口桥梁震动是否正常
    • 精彩图片
    洛阳民航家属院：老旧...
    汝阳县：建设“四好农...
    洛阳老城区开展全域消...
    疫情防控，母女齐上阵！
    精彩热帖

    志愿者在行动

    蕊之美

    秋蝶

    洛河中的鸟（黑白）
    /沿黄公路（新安段）
    /志愿者在行动
    /【光影瞬间】其乐融融的好姐妹
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605