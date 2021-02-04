国网嵩县供电公司：携手战“疫”送物资 心系一线显担当

8月10日，国网嵩县供电公司组织开展“携手战“疫”送物资 心系一线显担当”活动，该公司党员突击队分别到白河黄土岭卡点、马路槐卡点、大青卡点慰问疫情防控一线工作人员，并为他们送去防疫物资。

8月10日，国网嵩县供电公司组织开展“携手战“疫”送物资 心系一线显担当”活动，该公司党员突击队分别到白河黄土岭卡点、马路槐卡点、大青卡点慰问疫情防控一线工作人员，并为他们送去防疫物资。

据悉，当前疫情防控形势十分严峻，切断传染源、阻断疫情蔓延扩散的任务十分繁重，广大医护人员、公安干警和村工作人员不辞辛苦、夜以继日奋战在疫情防控第一线。为更好打赢疫情防控阻击战，全力做好疫情防控工作，国网嵩县供电公司立即响应，党员领导干部带头为疫情防控一线的工作人员送上口罩、消毒液、手套、防护药品等必要防护保障用品和矿泉水、方便面等慰问品，提供物资运输服务，充分发挥党员先锋模范作用和省级文明单位示范引领作用。该举措还受到当地主流媒体的采访。

防疫就是命令，防控就是责任。自疫情发生以来，国网嵩县供电公司认真贯彻落实省、市公司及县委县政府的决策部署和工作要求，迅速行动，通过夏日送清凉、防疫送物资、餐点送盒饭、家庭送关怀、助力村(社区)疫情防控等方式开展“四送一助力”专项行动，把疫情防控作为党史学习教育的检阅场、为群众办实事的主战场。该公司组织党员突击队冲锋在前，设立抗疫保电党员责任区、党员示范岗，让党旗在抗疫一线高高飘扬。(白雅楠)④