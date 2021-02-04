点赞！投身抗疫一线的洛阳高校学子好样的

在多地全力开展疫情防控的当下，我市众多高校学子积极投身志愿服务，协助开展疫苗接种、核酸检测、社区防控值守等工作，助力疫情防控，彰显青春担当。

在多地全力开展疫情防控的当下，我市众多高校学子积极投身志愿服务，协助开展疫苗接种、核酸检测、社区防控值守等工作，助力疫情防控，彰显青春担当。

【在湖南永州】他把腿站肿了，组织群众接种疫苗

“大爷，请出示健康码和行程码……”10日上午，在湖南省永州市新田县妇幼保健院，20岁的刘金业正组织当地群众有序接种新冠疫苗。

刘金业是洛阳理工学院经济与管理学院2020级学生，家住新田县城。近期，湖南疫情防控压力陡增，永州当地全面启动新冠疫苗接种工作。获悉此事后，趁暑期在家打工的刘金业立刻参加愿者服务队，组织群众接种疫苗。

十多天来，刘金业每天七点出门，冒着酷暑步行赶到医院，开展志愿服务。

“来接种的老人居多，一些人听力差，得大声重复几次。”刘金业说，他负责疫苗接种前的身份核验、信息登记、咨询引导及接种后出具纸质证明等工作。其间，他要仔细询问老年人的健康状况，遇上拿不准的，刘金业就把他们引导至体检室，让医生检查一番。一些老年人不熟悉智能手机，刘金业就帮他们下载软件，核验健康码。遇上排队不耐烦的老乡，刘金业总会轻声细语地耐心劝导，安抚大家的情绪。

从8月2日至今，刘金业每天服务近七百名群众，一天下来，腿站得肿了，嗓子喊哑了，可他心里很高兴。“越多的人打了疫苗，环境就越安全。”他说，在接到返校通知前，他会一直坚守岗位，直到战胜疫情的那一天。