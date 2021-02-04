洛阳市图书馆志愿者讲师团公开招募啦

洛报融媒记者10日从洛阳市图书馆获悉，即日起，洛阳市图书馆面向社会招募志愿者讲师团。

洛报融媒记者10日从洛阳市图书馆获悉，即日起，洛阳市图书馆面向社会招募志愿者讲师团。

据介绍，为充分发挥图书馆公益文化阵地作用，洛阳市图书馆将以举办丰富多彩、各具特色的读者活动为载体，进一步提升图书馆阅读推广、社会教育、文献保护、文化传承的公益服务职能，提升办馆水平和社会服务效能。为此，洛阳市图书馆现面向社会各界公开招募专家、教授、学者、社会名人、名师以及具有某方面专业特长的人士，成立洛阳市图书馆志愿者讲师团。洛阳市图书馆将根据专业特长组织客座教授工作日或其他时间到馆举办公益讲座、报告会、读书分享、艺术赏析、健康生活、亲子教育、技能培训、非遗传承、阅读指导等各类读者活动，进一步打造特色功能突出、空间布局合理、适应读者需求、引领读者阅读、社会效益良好的现代图书馆，为“建强副中心，形成增长极”创造良好文化氛围。

有意者可登陆微信公众号“洛阳市图书馆”或洛阳市图书馆网站下载《洛阳市图书馆志愿者讲师报名表》，填写完毕后发送至邮箱：lystsgxchdb@126.com，也可以手机扫描二维码直接报名。洛阳市图书馆将对报名人员进行资格确认，确定正式名单，颁发聘书。咨询电话：0379-61289116，联系人：朱老师、赵老师。