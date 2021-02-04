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动真格！栾川县关停89家落实防控举措不力的医疗机构
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.08.10 20:24

　　10日，洛报融媒记者从栾川县卫健委获悉，连日来，该县按照疫情防控工作部署，对辖区个体诊所、村卫生室及社区卫生服务站等场所进行检查督导，对落实疫情防控要求不力的诊所及卫生室予以关停。

　　该县卫健委相关负责人介绍，为坚决做好新冠肺炎疫情防控工作，切实树牢医疗机构疫情防控底线，从8月6日起，县卫健委执法监督机构卫生计生监督所组织5个督察小组，对栾川县的个体诊所、村卫生室、社区卫生服务站进行疫情防控专项监督检查。

　　记者了解到，该县此次专项督察检查，依据《中华人民共和国传染病防治法》《栾川县新冠肺炎疫情防控指挥部通告》《关于进一步加强医疗机构疫情防控及院感防控工作的紧急通知》等文件要求，主要针对未按要求严格落实预检分诊制度，未严格做到“五个一”即：戴口罩、测体温、一米线、查验健康码、查验行程卡，有接诊发热、感冒、干咳、乏力、嗅觉味觉减退、鼻塞、流涕、咽痛等疑似新冠肺炎症状的患者行为的诊所。

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[ 责任编辑：唐好优（见习）]
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