发布通告！洛阳严格规范疫情防控期间市场秩序

今日，洛阳市市场监管局发布关于严格规范疫情防控期间市场秩序的通告，确保生活生产所需物资、物品、食品供应充足、价格稳定。

今日，洛阳市市场监管局发布关于严格规范疫情防控期间市场秩序的通告，确保生活生产所需物资、物品、食品供应充足、价格稳定。

履行保供稳价主体责任方面

全市广大经营者要积极拓展货源、畅通供货渠道、加快运输配送，确保米、面、粮、油、肉、蛋、菜、奶等重要民生商品，药品、口罩、消毒液等防疫物资以及水泥、钢材、玻璃等灾后重建物资供应，保障人民群众的正常生活和灾后重建工作。大中型商超和农贸批发、零售市场要担负起社会责任，履行好社会义务，及时准确发布市场价格及相关信息，引导群众理性消费。

维护市场价格秩序方面

全市经营者要合法合理制定价格，做到明码标价，为消费者提供价格合理的商品和服务；禁止捏造、散布涨价信息，扰乱市场价格秩序；禁止利用其他手段哄抬价格，推动商品价格过快、过高上涨；禁止超出正常的存储数量或者存储周期，大量囤积市场供应紧张的重要民生商品、防疫物资和灾后重建物资。