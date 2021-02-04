洛阳加强疫情防控期间网络订餐食品安全监管

疫情防控期间，为落实“外防输入、内防反弹”要求，我市多数县区发布通告要求餐饮单位暂停堂食，可提供外卖服务。

疫情防控期间，为落实“外防输入、内防反弹”要求，我市多数县区发布通告要求餐饮单位暂停堂食，可提供外卖服务。

今日洛报融媒记者从洛阳市市场监管局获悉，即日起，我市各级市场监管部门将进一步加强网络订餐食品安全监管，确保大家外卖订得安心、吃得放心。

●入网餐饮单位检查方面

重点对相关证照、后厨卫生状况、食品原料进货索证索票记录、台账登记、消毒设施等方面进行检查。要求严格落实食品安全主体责任，严格从业人员健康管理，严格做好经营场所卫生消杀工作，严格食品制作过程控制，食材加工严格保证生熟分开、烧熟煮透，落实食品留样制度，保证网络供餐价格公道，坚决杜绝哄抬物价问题出现。