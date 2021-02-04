洛阳首次开展政务服务“跨省通办” 覆盖五省六地自贸区

10日下午，洛阳高新区(自贸区)与河南开封、四川川南临港、云南红河、陕西杨凌、湖北宜昌等五省六地自由贸易试验区，以“跨省云签”方式签署合作协议，通过成立全国自贸试验区政务服务合作联盟，正式启动81项政务服务事项在以上自贸试验区内“跨省通办”。
10日下午，洛阳高新区(自贸区)与河南开封、四川川南临港、云南红河、陕西杨凌、湖北宜昌等五省六地自由贸易试验区，以“跨省云签”方式签署合作协议，通过成立全国自贸试验区政务服务合作联盟，正式启动81项政务服务事项在以上自贸试验区内“跨省通办”。
10日下午，洛阳高新区(自贸区)与河南开封、四川川南临港、云南红河、陕西杨凌、湖北宜昌等五省六地自由贸易试验区，以“跨省云签”方式签署合作协议，通过成立全国自贸试验区政务服务合作联盟，正式启动81项政务服务事项在以上自贸试验区内“跨省通办”。
洛报融媒记者获悉，这是我市在推进政务服务洛阳都市圈通办，以及推动洛阳高新区(自贸区)与汝州市签订政务服务“跨区域通办”试点合作协议的基础上，首次开展多地政务服务事项跨省(区域)通办工作。
根据协议，此次合作联盟共推出81项政务服务事项作为首批“跨省通办”事项，具体包括个体工商户设立登记、残疾人证新办、开具户籍类证明等涉及市场监管、残联、人社、卫健、公安等多部门的高频事项。
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