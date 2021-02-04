洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳发布工业企业疫情防控应急预案
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.08.10 19:53

　　10日，记者从市工信局获悉，我市近日就工业企业疫情防控工作出台应急预案，以有效预防、及时控制在工业企业新冠肺炎疫情的发生及蔓延，最大限度消除疫情给企业生产经营造成的损失和影响。

　　该预案提出，要加强厂区人员管控，针对外来人员，落实“五必”要求(口罩必须佩戴、体温必须测量、健康码必须“绿码”、行程卡必须“绿卡”、姓名和手机号必须登记)，针对企业员工，全面实施单位入口测温、亮码措施。企业要建立员工出市报备制度和相关信息库，引导动员未接种人员及时接种，确保实现“应种尽种”。

　　在消毒与防护方面，企业要按规定对办公场所、卫生间、生产设施、员工食堂、员工集体宿舍等场所每日消毒不少于2次。企业员工在工作全程要佩戴符合防疫要求的口罩，尽量减少集体会议，尽量避免集体用餐。

　　在应急物资储备方面，企业应采购储备充足必要的医用口罩、75%酒精或84消毒液、消毒洗手液、肥皂、红外测温仪、应急药品等防疫应急物资，并根据实际情况设置防疫专用隔离观察场所。

　　根据预案，企业出现疑似病例后，应在对病例采取隔离、报告、送诊的同时，积极配合当地疫情防控指挥部立即对其密切接触人员进行全面排查，主动配合有关方面做好密切接触者管理和疫点处置等工作。在企业已隔离人员均得到有效治疗，工作、生活场所已消毒处理，且14天内未发生新增疑似病例及确诊病例，经当地疫情防控指挥部核实并同意后，方可宣布应急结束。

　　当前，我市正坚持疫情防控和工业经济两手抓，保障防疫和生产两不误，目前全市工业企业整体保持平稳生产态势。(洛报融媒记者 陈曦 通讯员 刘飞)
[ 责任编辑：唐好优（见习）]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·七旬老人眩晕 病根竟在耳朵里
  • ·出门多备几个口罩 湿了就要及时换
  • ·孩子左眼间歇性斜视 要通过手术矫正吗
    		•
    相公庄村：一代名相苦读地 垂花柱精妙绝伦
    相公庄村：一代名相苦读地 垂花柱精妙绝伦
    相公庄村：一代名相苦读地 垂花柱精妙绝伦
        在伊滨区佃庄镇，有这样一个村落，因宋代名相吕蒙正而得名、闻名，至今仍保留着吕蒙正少年苦读的寒窑，这个...
  • ·白沙半日闲 好吃又好玩
  • ·这个小游园：远离闹市区，“安全”是主题
  • ·漫步石头部落 哼起“田园牧歌”
    		•  
    新闻排行
  • 关于健康码变更规则 洛阳市疫情防控指...
  • 洛阳出台便民举措 健康码可以打印使用了
  • 诬告错告一起查 让干事创业者吃下“定...
  • 洛阳老城区开展全域消毒消杀作业【组图】
  • 涧西区暂时关闭重点场所 餐饮场所停止...
  • 家长请注意：洛阳幼升小、小升初报名...
  • 即日起，西工区各类餐饮店不允许堂食
  • 洛阳市公路事业发展中心召开疫情防控...
  • 红外测温仪在洛阳部分公交车“上岗”
  • 垂钓者被困小岛 民警将其救出
    		•
    百姓呼声
  • · 免费的电动车上牌照，为啥强卖三责险？
  • · 芳华路接纱厂路路口桥梁震动是否正常
    • 精彩图片
    洛阳民航家属院：老旧...
    汝阳县：建设“四好农...
    洛阳老城区开展全域消...
    疫情防控，母女齐上阵！
    精彩热帖

    志愿者在行动

    蕊之美

    秋蝶

    洛河中的鸟（黑白）
    /沿黄公路（新安段）
    /志愿者在行动
    /【光影瞬间】其乐融融的好姐妹
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605