洛阳发布工业企业疫情防控应急预案

10日，记者从市工信局获悉，我市近日就工业企业疫情防控工作出台应急预案，以有效预防、及时控制在工业企业新冠肺炎疫情的发生及蔓延，最大限度消除疫情给企业生产经营造成的损失和影响。

10日，记者从市工信局获悉，我市近日就工业企业疫情防控工作出台应急预案，以有效预防、及时控制在工业企业新冠肺炎疫情的发生及蔓延，最大限度消除疫情给企业生产经营造成的损失和影响。

该预案提出，要加强厂区人员管控，针对外来人员，落实“五必”要求(口罩必须佩戴、体温必须测量、健康码必须“绿码”、行程卡必须“绿卡”、姓名和手机号必须登记)，针对企业员工，全面实施单位入口测温、亮码措施。企业要建立员工出市报备制度和相关信息库，引导动员未接种人员及时接种，确保实现“应种尽种”。

在消毒与防护方面，企业要按规定对办公场所、卫生间、生产设施、员工食堂、员工集体宿舍等场所每日消毒不少于2次。企业员工在工作全程要佩戴符合防疫要求的口罩，尽量减少集体会议，尽量避免集体用餐。

在应急物资储备方面，企业应采购储备充足必要的医用口罩、75%酒精或84消毒液、消毒洗手液、肥皂、红外测温仪、应急药品等防疫应急物资，并根据实际情况设置防疫专用隔离观察场所。

根据预案，企业出现疑似病例后，应在对病例采取隔离、报告、送诊的同时，积极配合当地疫情防控指挥部立即对其密切接触人员进行全面排查，主动配合有关方面做好密切接触者管理和疫点处置等工作。在企业已隔离人员均得到有效治疗，工作、生活场所已消毒处理，且14天内未发生新增疑似病例及确诊病例，经当地疫情防控指挥部核实并同意后，方可宣布应急结束。

当前，我市正坚持疫情防控和工业经济两手抓，保障防疫和生产两不误，目前全市工业企业整体保持平稳生产态势。(洛报融媒记者 陈曦 通讯员 刘飞)