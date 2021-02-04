即日起，洛阳住房公积金30项业务“零接触”网上办

为助力疫情防控、方便群众办理业务，洛阳市住房公积金管理中心发布目前可网上办理、不可网上办理业务类型，涉及缴存、提取、贷款、信息查询等。即日起，30项业务可“零接触”网上办。

为助力疫情防控、方便群众办理业务，洛阳市住房公积金管理中心发布目前可网上办理、不可网上办理业务类型，涉及缴存、提取、贷款、信息查询等。即日起，30项业务可“零接触”网上办。 为助力疫情防控、方便群众办理业务，洛阳市住房公积金管理中心发布目前可网上办理、不可网上办理业务类型，涉及缴存、提取、贷款、信息查询等。即日起，30项业务可“零接触”网上办。 目前，洛阳住房公积金缴存业务有15类 ●可网上办理的业务包括7类：单位缴存登记；灵活就业人员缴存登记；个人账户设立；个人账户转移(同城、异地)；个人账户封存与启封；汇缴与补缴；缴存基数调整。 ●可部分网上办理的业务包括2类：单位缴存登记信息变更，变更缴存银行则需柜面审核；个人缴存登记信息变更，若需变更证件、姓名等关键信息则需柜面审核。 ●因需要柜面审核、签署协议等，不能网上办理的业务包括6类：单位缴存登记注销；降低比例缴存与缓缴；提高缴存比例；单位委托代扣缴款；应缴时间调整；个人账户冻结与解冻。 目前，洛阳住房公积金提取业务有16类 ●可网上办理的业务包括3类：偿还贷款本息类提取；退休类提取；与单位终止劳动关系后未重新就业且住房公积金封存满半年类提取。 ●不能网上办理的业务包括13类：购买自住住房提取；购买再交易(二手)自住住房提取；购买拆迁安置住房提取住；购买公有住房、房改补差住房提取；建造、翻建、大修自住住房提取；偿还商贷(异地住房公积金贷款)本息提取；商贷(异地住房公积金贷款)提前结清和部分提前还款提取；偿还住房公积金贷款本息提取；租赁自住住房提取；完全丧失劳动能力，并与单位终止劳动关系提取；死亡或者被宣告死亡提取；出境定居提取；本市既有住宅加装电梯提取；享受城镇最低生活保障提取。 目前，洛阳住房公积金贷款业务有9类 ●可网上办理的业务包括6类：购买城市区(县)商品住房、经济适用住房申请住房公积金贷款；购买城市区个人住房申请组合贷款；提前还贷；贷款内转还贷；还款账户变更；开发商项目准入。 ●不能网上办理的业务包括3类：购买城市区二手住房申请住房公积金贷款；购买二手住房申请组合贷款；购买个人住房申请住房公积金异地贷款。 目前，洛阳住房公积金信息查询业务有14类，均可网上办理—— 个人账户基本信息查询；个人账户明细查询；个人贷款基本信息查询；个人贷款明细查询；个人贷款进度查询；单位基本信息查询；单位缴存明细查询；其他单位业务办理查询；缴存凭证打印；异地转移联系函；职工住房公积金缴存证明打印；单位住房公积金缴存情况的证明打印；贷款结清证明打印；其他业务受理单据打印。（洛报融媒记者 赵硕）