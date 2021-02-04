11日起，洛阳市区所有封闭式公园闭园

10日下午，记者从我市各公园获悉，根据省住建厅《关于进一步做好全省城市管理行业疫情防控工作的紧急通知》和我市疫情防控工作统一安排，为避免人员聚集增加疫情传播风险，11日起，王城公园(含王城动物园)、隋唐城遗址植物园、中国国花园、从政坊游园、大同坊游园等采取封闭式管理的城市公园暂停对外开放，恢复开放时间另行通知。

10日下午，记者从我市各公园获悉，根据省住建厅《关于进一步做好全省城市管理行业疫情防控工作的紧急通知》和我市疫情防控工作统一安排，为避免人员聚集增加疫情传播风险，11日起，王城公园(含王城动物园)、隋唐城遗址植物园、中国国花园、从政坊游园、大同坊游园等采取封闭式管理的城市公园暂停对外开放，恢复开放时间另行通知。

各城市公园呼吁广大市民和游客，疫情防控期间减少出行，坚持正确佩戴口罩，认真做好个人防护，遵守各项防控要求，等云开“疫”散时再重逢。(洛报融媒记者 牛鹏远)