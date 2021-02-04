即日起，洛阳县区客运车辆全部停运

刚刚，记者从洛阳交运集团获悉，即日起，其所属的嵩县汽车站、汝阳汽车站、伊川汽车站、孟津汽车站、偃师汽车站、吉利汽车站、宜阳汽车站、新安汽车站、洛宁汽车站所有营运车辆全部停运，具体恢复运营时间另行通知。

刚刚，记者从洛阳交运集团获悉，即日起，其所属的嵩县汽车站、汝阳汽车站、伊川汽车站、孟津汽车站、偃师汽车站、吉利汽车站、宜阳汽车站、新安汽车站、洛宁汽车站所有营运车辆全部停运，具体恢复运营时间另行通知。(洛报融媒记者 赵硕)