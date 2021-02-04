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洛报融媒带您看项目⑦：洛宁特色农业产业集群培育建设项目
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.08.10 17:51

　　项目概况

　　洛宁特色农业产业集群培育建设项目总投资15.7亿元，依托洛宁上戈苹果、油用牡丹、连翘等特色种植优势，在该县四个乡(镇)集中建设无毒矮砧原种苗木繁育基地、金珠沙梨基地及配套的冷链库房、自动果蔬分拣线等现代化农业设备设施，同步发展现代矮砧苹果、金珠沙梨、牡丹、大樱桃、连翘、丹参等4万余亩。

泛着清香的苹果

　　一线见闻

　　提起洛宁“明星产品”，上戈苹果可谓家喻户晓。眼下，距上戈苹果大面积成熟仍有一段时间，但一些早熟品种已率先上市。近日，记者来到位于上戈镇的5000余亩矮砧密植苹果示范园，穿梭在“整齐排列”的果树间，满眼青亮的苹果散发出甘甜通透的果香，让人心旷神怡。

　　据介绍，矮砧密植种植模式通过选用优良矮化砧木种苗，采取宽行密植、果园行间种草、水肥一体和果园物联网生产数据系统等先进技术，打造机械化、标准化和精准化的现代化果园，最大限度降低水、肥、人工等成本，实现果园的挂果早、见效早、高品质、高产出。洛宁县发改委相关负责人说：“该示范园覆盖早中晚期的优质苹果，达丰产期后，每年可产优质苹果20万吨。”

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[ 责任编辑：崔利利]
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