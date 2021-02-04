HPV疫苗接种时间可以延期吗？市卫健委回复

近日，有网友在洛阳网百姓呼声频道发帖称：我该打第三针HPV疫苗了，但是受疫情影响，妇幼发公告停止预约。HPV疫苗接种时间可以延期吗？我看网上说HPV疫苗半年内三针就要接种完毕。

近日，有网友在洛阳网百姓呼声频道发帖称：我该打第三针HPV疫苗了，但是受疫情影响，妇幼发公告停止预约。HPV疫苗接种时间可以延期吗？我看网上说HPV疫苗半年内三针就要接种完毕。

洛阳市卫健委回复： HPV疫苗的接种程序是：进口二价按0-1-6的程序，即第一针相隔第二针1个月，第二针相隔第三针5个月；四、九价按0-2-6的程序，即第一针相隔 第二针2个月，第二针相隔第三针4个月。疫苗接种，不能提前，但可以延后。国产二价在8个月内完成接种，进口二价、四价、九价在一年内完成接种即可。

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