洛阳9个项目获得支持资金936万元 数量居全省前列

10日，洛报融媒记者从市科技局获悉，省科技厅日前公布了2021年中央引导地方科技发展专项资金支持项目，我市9个项目获得支持资金936万元，数量居全省前列。

10日，洛报融媒记者从市科技局获悉，省科技厅日前公布了2021年中央引导地方科技发展专项资金支持项目，我市9个项目获得支持资金936万元，数量居全省前列。 10日，洛报融媒记者从市科技局获悉，省科技厅日前公布了2021年中央引导地方科技发展专项资金支持项目，我市9个项目获得支持资金936万元，数量居全省前列。 中央引导地方科技发展专项资金是中央财政用于支持和引导地方政府落实国家创新驱动发展战略和科技改革发展政策、优化区域科技创新环境、提升区域科技创新能力的专项资金。我市获得资金支持的项目包括： ●洛阳建龙微纳新材料股份有限公司承担的分子筛吸附/催化材料应用研究和开发项目 ●洛阳大华重工科技股份有限公司承担的建筑垃圾资源化智能破碎成套装备的研究与产业化项 ●中钢洛耐科技股份有限公司承担的重有色金属及其固废与电子垃圾冶金长寿炉衬集成技术与应用项目 ●洛阳华清天木生物科技有限公司承担的全自动微液滴培养及高通量筛选技术与设备的开发项目 ●洛阳双瑞橡塑科技有限公司承担的轨道交通高等减振扣件技术研究与产业化项目 ●洛阳惠中兽药有限公司承担的畜禽疫病防控用新兽药的研制与产业化项目 ●洛阳市奇航化工有限公司承担的高效环保无磷洗涤助剂技术研究与产业化项目 ●洛阳大学科技园发展有限公司承担的技术转移示范机构奖补项目 ●洛阳众智软件科技股份有限公司承担的技术转移示范机构奖补项目 我市将通过这些项目的实施，着力“强基础、补短板”，加强科技创新支撑平台和服务体系建设，推进科技成果的大规模转化和应用推广，进一步提升科技创新能力。(洛报融媒记者 戚帅华 通讯员 王银峰)