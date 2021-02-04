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与时间赛跑，河南省陆浑灌区争分夺秒抢修水毁工程【视频】
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.08.10 18:21

　　9日上午，随着最后一根槽体吊装任务完满完成，河南省陆浑灌区“7·20”水毁项目总干渠柴庄沟渡槽应急修复工程取得积极进展，这也标志着陆浑灌区水毁项目应急抢险修复工作进入新阶段。

　　柴庄沟渡槽位于总干渠伊川县酒后段，7月19日至20日，陆浑灌区普降暴雨，局部降雨量达300毫米，灌区总干渠部分渠段遭受洪水侵害，总干渠柴庄沟渡槽水毁严重。渡槽受损导致总干渠无法通水运行，对陆浑灌区的100余万亩农田灌溉，伊川、汝阳产业聚集区工业供水及沿线群众的生活用水等造成严重影响。

　　灾情发生后，河南省陆浑水库管理局迅速组织成立水毁工程抢险机构，统一协调指挥，立即组织工程人员对渡槽安全隐患进行现场勘察，迅速拿出了加固修复方案，并安排专人在过渠桥及危险地带24小时值守，避免再发二次事故，确保周边群众生命安全。随后，由陆浑灌区建管局组建的工作队迅速进驻水毁工程现场展开应急抢险修复工作。

　　河南省陆浑水库管理局相关负责人介绍，下一步，陆浑灌区将完成支撑渡槽的钢立柱与支撑钢梁的安装工作，逐步将渡槽顶托至原设计位置。在进行渡槽抢险修复的同时，总干渠寺沟涵洞抢险工作也在争分夺秒加紧实施中。根据目前的工程进度来看，水毁工程应急抢险修复任务预计本月底基本完工，渠道具备通水条件。（洛报融媒记者 郭学锋 通讯员 段万卿 李智波 文/图/视频）
[ 责任编辑：崔利利]
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