@洛阳准新人，七夕当天民政局不加班

近日，有网友在洛阳网百姓呼声频道发帖称：我在网上看到部分地方民政局七夕当天都可以领结婚证，洛阳民政局七夕可以领证吗？

近日，有网友在洛阳网百姓呼声频道发帖称：我在网上看到部分地方民政局七夕当天都可以领结婚证，洛阳民政局七夕可以领证吗？

市民政局回复：为全力做好疫情防控工作，切实筑牢“外防输入、内防反弹”安全底线，全市各婚姻登记机关日常工作日提倡推行电话、网络预约登记服务，调控登记数量，避免扎堆登记，减少人员聚集。七夕当天不再加班受理婚姻登记业务。

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