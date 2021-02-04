这个夏天，洛阳最美身影非他们莫属

秋已至，回顾这个夏天，除了酷暑，大家经历了暴雨，又遇疫情“卷土重来”。这个夏天，远比我们想象中的要难。但困难中，我们总能看到这样一群美丽的身影，让我们看到了希望，收获了感动。他们挥洒汗水，不辞辛劳地坚守在工作岗位，毅然决然地冲在一线，为洛阳这个城市默默奉献着、坚守着。
秋已至，回顾这个夏天，除了酷暑，大家经历了暴雨，又遇疫情“卷土重来”。这个夏天，远比我们想象中的要难。但困难中，我们总能看到这样一群美丽的身影，让我们看到了希望，收获了感动。他们挥洒汗水，不辞辛劳地坚守在工作岗位，毅然决然地冲在一线，为洛阳这个城市默默奉献着、坚守着。
秋已至，回顾这个夏天，除了酷暑，大家经历了暴雨，又遇疫情“卷土重来”。这个夏天，远比我们想象中的要难。但困难中，总能看到这样一群美丽的身影，让我们看到了希望，收获了感动。他们挥洒汗水，不辞辛劳地坚守在工作岗位，毅然决然地冲在一线，为洛阳这个城市默默奉献着、坚守着。
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