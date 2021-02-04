宝宝办理社保卡，“证件照”要这样拍！

“为新生儿办理社保卡时，需要上传宝宝的‘证件照’，但屡次上传都失败，到底该怎样才能上传一张可用的‘证件照’呢？另外，6岁以下的儿童，长相变化很大，需要定期更换社保卡照片吗？”近日，有洛阳市民就此问题，通过洛阳网“百姓呼声”进行求助。

宝宝“证件照”

“为新生儿办理社保卡时，需要上传宝宝的‘证件照’，但屡次上传都失败，到底该怎样才能上传一张可用的‘证件照’呢？另外，6岁以下的儿童，长相变化很大，需要定期更换社保卡照片吗？”近日，有洛阳市民就此问题，通过洛阳网“百姓呼声”进行求助。

今日，记者联系洛阳市人力资源社会保障电子政务中心副主任魏民进行咨询。他说，自去年2月19日起，我省在社保卡个人信息采集时，学龄前儿童(六周岁以下)的社保卡照片将作为必采项。此举也是为了配合公安部门打击拐卖儿童等犯罪行为。照片采集后，家长可以根据孩子的成长情况，自由选择是否更换照片，只要身份信息正确，都不会影响社保卡的正常使用。

在拍摄宝宝“证件照”并上传时，需注意以下几个问题：

社保卡的照片背景需为白色，对于新生儿来说，家长可以在床上铺上白布或浅色系纯色床单，让新生儿平躺在上面拍摄即可。如果月龄大一点的宝宝，可以背靠白墙的一面进行拍摄。“婴幼儿的照片要求相对宽松，只需露出面部即可。”魏民说。

另外，需要注意的是，社保卡照片要求为JPEG格式，规格为358像素(宽) *441像素(高) ,照片尺寸为26毫米(宽) *32毫米(高)。若您是线下办理，可以借助一些证件照小程序、PS软件等方法对照片进行处理，或寻求现场工作人员帮助，然后上传即可。

您也可以通过微信或支付宝等线上渠道办理社保卡，将原照片上传后，系统可自动将照片调整为符合要求的规格和尺寸。

特别提醒您，受新冠肺炎疫情影响，线上办理社保卡的邮寄速度将会有所延迟，约15个工作日内送达。线下办理则不收取任何费用，当场即取，市民可根据个人情况进行选择。(记者 郭瑛 实习生 曹雯雯)