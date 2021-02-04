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祝贺！洛阳奥运冠军鲍珊菊荣获“中国青年五四奖章”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.08.10 11:18
鲍珊菊(左)和在东京奥运领奖台上

　　洛报融媒记者从洛阳市体育局获悉，共青团中央、全国青联9日作出决定，授予中国女子乒乓球队、中国男子乒乓球队等2个青年集体“中国青年五四奖章集体”，授予鲍珊菊等39名青年运动员“中国青年五四奖章”。

　　24岁的鲍珊菊家在汝阳县蔡店乡鲍村，2012年入选洛阳市自行车队，2013年进入河南省队，2018年进入国家队……几年间，鲍珊菊获得过世界杯、全国锦标赛等多项比赛冠军。

　　2021年8月2日下午，在东京奥运会场地自行车女子团体竞速赛上，鲍珊菊携手里约奥运会冠军钟天使以破世界纪录的佳绩强势进军决赛，并在决赛中以0.085秒的优势击败德国队，站在了奥运冠军领奖台上。这枚沉甸甸的金牌，不但续写了中国场地自行车项目的辉煌，还为洛阳实现了奥运金牌零的突破。

　　洛阳市体育局有关负责人介绍，此次由共青团中央、全国青联作出的决定指出，在刚刚落幕的第32届奥林匹克运动会上，中国体育健儿牢记党和人民嘱托，敢于挑战、勇于争先，作风顽强、技艺精湛，斗志昂扬、品德高尚，勇夺38枚金牌、32枚银牌、18枚铜牌，取得竞赛成绩和比赛道德双丰收，极大激发了全体中华儿女的爱国热情，为全党全国各族人民在全面建设社会主义现代化国家新征程上团结奋斗注入强劲动力。尤其是我国青少年运动员自信自强、包容达观，敢于胜利、战绩骄人，向全世界展现了新时代中国青少年的良好形象和勃勃生机。

　　共青团中央、全国青联号召全国广大青少年向中国体育健儿学习。学习他们勇担使命、团结奋斗的精神，恪守初心、坚毅笃行，厚植爱国主义情怀；学习他们敢于争先、敢于争冠的精神，勇立潮头、不断突破，砥砺永久奋斗品格；学习他们不畏艰难、苦练本领的精神，埋头钻研、扎实工作，创造青春无悔业绩。（洛报融媒记者 孟山 通讯员 李珂）
[ 责任编辑：赵彤彤]
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