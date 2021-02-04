那些被遗忘的伊王（明代藩王在洛阳）

近日，新安县磁涧镇的李春光老人告诉我，当地发现了明代伊王墓，可以一起去看一看。

近日，新安县磁涧镇的李春光老人告诉我，当地发现了明代伊王墓，可以一起去看一看。

大明开国后，朱元璋分封诸子，其中幼子朱彝(yí)被封到洛阳，称为伊王。明嘉靖年间，第六代伊王因过被废。后来，万历皇帝又将爱子封到洛阳，称为福王。

这些藩王去世后多葬在邙山上，只是墓址分散，有些已经不存。

伊简王墓在辛店

永乐十一年(公元1413年)九月，一个男婴在洛阳的伊王府中呱呱坠地。他叫朱颙(yóng)炔(quē)，是第一代伊王朱彝的儿子。他将是伊王爵位继承者。

就在朱颙炔出生的第二年，27岁的朱彝在洛阳去世。由于朱彝生前行事不端，礼部建议将其废为庶人，不再保留伊王爵位。

明成祖朱棣顾念手足之情，也念及朱彝留有一子，决定不削其爵位，只是赐了他一个恶谥——厉。

朱棣是一个有雄才大略的帝王，在位期间，他派郑和下西洋、编修《永乐大典》、亲征塞外、迁都北京……做了许多大事。永乐二十二年(公元1424年)，他在亲征途中去世，明仁宗朱高炽继位，12岁的朱颙炔也在这一年袭封伊王。

身为第二代伊王，朱颙炔开始表现不错，但是随着年岁渐长，他走上了父亲伊厉王的老路，不仅纵容手下凌虐百姓，还欺负到了河南知府李骥的头上。

明仁宗朱高炽在位仅一年就去世了，继位的是明宣宗朱瞻基，年号宣德。据《明史》记载，李骥出身举人，本在朝中担任御史，宣德五年(公元1430年)，他被授为河南知府，来到洛阳，很快就将这里治理得井井有条，百姓“道不拾遗”。

朱颙炔多次找到李骥，为自己的手下说情。遭到拒绝后，他怀恨在心，故意在冬至时命李骥四更天来参加祭祀，又以迟到为由将其“执而桎梏之”，直到次日才将其释放。

李骥为人刚正，很快将此事上报朝廷。明宣宗朱瞻基大怒，对朱颙炔进行了严厉警告，并命人将伊王府的长史、典仪等押往京师治罪。

宣德十年(公元1435年)，明宣宗和李骥都去世了，朝堂上的天子已换成明英宗朱祁镇，朱颙炔的行事风格仍未改变。一次，明英宗忍无可忍，在敕书中训诫朱颙炔：“……王宜痛自改省，若又仍前自取过愆(qiān)，恐非所以保禄也。王其慎之！”

天顺六年(公元1462年)，50岁的朱颙炔去世，谥号为简。据《洛阳县志》等记载，伊简王墓在今洛龙区辛店街道老井村。