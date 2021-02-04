洛阳启动2020年度汽车销售企业、二手车交易市场促消费奖励资金申报工作

记者近日从市商务局获悉，我市启动2020年度汽车销售企业、二手车交易市场促消费奖励资金申报工作。

记者近日从市商务局获悉，我市启动2020年度汽车销售企业、二手车交易市场促消费奖励资金申报工作。符合条件且销售额靠前的汽车销售企业和二手车交易市场，最高可获得50万元奖励。

去年5月，我市印发了《洛阳市促进消费提振活力稳定增长实施方案》。其中明确提出，对符合条件且销售额靠前的汽车销售企业和二手车交易市场，将给予财政资金奖励。

根据方案，全市2020年上半年销售额达到2019年同期水平的前10名汽车销售企业和前3名二手车交易市场，每家将给予10万元奖励；对2020年销售额增速超过全市社会消费品零售总额增速(2020年度为-3%)、销售额前10名的汽车销售企业和前3名二手车交易市场，每家将给予50万元奖励。申报资格为2019年1月1日前在我市登记注册并在商务部门备案且于2019年上半年内开始开展业务的汽车销售企业、二手车交易市场，遵守行业法律法规。

市商务局工作人员提醒，奖励申报的时间为8月9日至8月25日，逾期视为放弃申报。企业提供的材料由各县区商务主管部门、财政部门、税务部门进行初审，后由市商务局组织相关部门对材料进行审核。最终审核结果将于8月30日前通过市商务局官方网站予以公示，并接受社会监督。(记者 李迎博 通讯员 常洁炳)