家长请注意：洛阳幼升小、小升初报名遇问题 这里有答案

昨日，我市2021年义务教育阶段公办、民办学校新生报名正式开始，网上报名、现场资料审核正在进行，每名符合入学条件的适龄少年儿童，只能选择一所划片公办学校或一所民办学校报名。

昨日，我市2021年义务教育阶段公办、民办学校新生报名正式开始，网上报名、现场资料审核正在进行，每名符合入学条件的适龄少年儿童，只能选择一所划片公办学校或一所民办学校报名。

填完注册信息，为啥一直提交不上？用手机报名时，为啥有些学校找不到？针对家长们遇到的报名问题，市教育局基教科相关负责人进行解答。

关键词：平台注册

问：报名平台为啥一直登录不上？填写完注册信息并点击“提交注册”后，为啥没反应？

答：昨日是“河南省义务教育招生服务平台”(http://ywzs.jyt.henan.gov.cn，简称平台)洛阳学生报名通道开通首日，登录、注册的用户过多，造成平台拥堵、卡顿。遇到这种问题不要着急，可在23时至次日6时登录用户较少时再试一试。

问：注册用户信息里面的注册账号该填啥？

答：注册账号由家长自行设置长度为6至20位的字母、数字等组合，要注意区分大小写，因为同一字母的大写和小写，系统默认为不同的用户名。

问：按照所报公办学校的通知，我们小区的现场资料审核时间是10日上午，但9日一直登录不上平台，没法进行网上报名该咋办？

答：平台14日18时关闭，家长可先到校咨询、提交相关证明材料，然后再登录平台报名；也可与学校协调，由学校在资料审核通过后登录平台，统一录入学生信息。

问：我的手机号是联通号，注册时为啥一直收不到验证码？

答：根据部分家长反映，河南省内移动号码接收验证码更顺畅。若家人有移动号，可换一下试试。