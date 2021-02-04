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男子租车到期不还 假冒公司员工记账加油被刑拘

您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳晚报 2021.08.10 08:45

　　一男子租车到期不还，还假冒汽车租赁公司员工，偷偷在该公司签约的加油站记账加油5000余元。近日，该男子被涧西警方依法刑事拘留。

　　7月27日，涧西区周山大道一家汽车租赁公司负责人到市公安局涧西分局长安路派出所报警，租车人李某冒充该公司员工，驾驶在该公司租赁的商务车，多次到该公司签约的加油站记账加油，给该公司造成5000余元的油费损失。

　　接到报警后，长安路派出所迅速受理并立案侦查。据调查，租车人李某今年6月18日在该公司租了一辆商务车。在租期到期后，李某一直未归还车辆。该公司员工与李某联系时，李某登记的手机号码一直无法接通。

　　7月底，在该公司持续联系李某期间，该公司财务人员到签约的定点加油站进行例行对账。对账中，财务人员发现当月产生的加油费用与公司的实际加油量有很大出入。经逐笔核对发现，租车人李某承租的商务车一直在该加油站记账加油，事发时记账加油达15次，产生的加油费用合计5000余元。

　　加油站工作人员称，租车人李某在加油时驾驶汽车租赁公司的车辆，并自称是汽车租赁公司员工，公司让其前来记账加油，加油站工作人员并未产生怀疑。

　　当天，民警很快将李某成功抓获。经讯问，李某对假冒汽车租赁公司员工多次到加油站偷偷记账加油的犯罪事实供认不讳。

　　目前，涧西分局已将涉嫌诈骗的犯罪嫌疑人李某依法刑事拘留，案件正在进一步办理。(记者 申利超 通讯员 魏孝群 戚军锋)
[ 责任编辑：潘亮]
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